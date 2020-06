Odpirajo se fitnesi, velnesi in zdravilišča, dovoljene javne prireditve z do 200 ljudmi

Dovoljeno število oseb pri zbiranju na javnih krajih in mestih se z današnjim dnem s 50 povečuje na 200. Pri tem je treba še naprej zagotavljati minimalen stik med ljudmi v skladu s sprejetimi navodili Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) in smiselno upoštevati higienska priporočila.

Z današnjim dnem se sprošča več ukrepov, ki so veljali v času epidemije covida-19. Tako so po novem dovoljene javne prireditve z do 200 ljudmi. Odprejo se lahko večji nastanitveni obrati, velnes in fitnes centri ter bazeni. Na predkrizne obrate se vrača delo sodišč, tudi upravne enote bodo od danes normalno delovale.

Poleg manjših nastanitvenih obratov, ki so lahko odprti že dva tedna, se lahko danes odprejo tudi tisti, ki imajo več kot 30 sob, nastanitveni obrati za potrebe zdraviliškega zdravljenja, velnes in fitnes centri, bazeni in vodne aktivnosti. Zaprti pa ostajajo diskoteke in nočni klubi. Prav tako ob nedeljah in praznikih ostajajo zaprte trgovine, razen bencinskih servisov in lekarn, ki so lahko odprti.

Prenehali so veljati tudi začasni ukrepi v upravnih in javnopravnih zavodih ter pri sodnih zadevah. Tako je od danes omogočeno vlaganje pisnih in ustnih vlog pri organih ter sodelovanje pri ustnih obravnavah. Roki v teh zadevah, ki so začeli teči pred uveljavitvijo začasnih ukrepov, bodo tekli naprej, roki, ki v tem času niso tekli, pa bodo s tem dnem začeli teči.

Od danes tudi ne bodo več avtomatično podaljšane pravice iz javnih sredstev, kot je to veljalo med epidemijo. Stranke morajo zato za podaljšanje pravic, ki se iztečejo konec maja, vložiti vlogo, in sicer najpozneje do konca junija. Izjeme so vloge za otroški dodatek, državne štipendije, subvencije vrtca in subvencije malice ter kosila, saj so se te pravice že pred epidemijo podaljševale avtomatično.

Učenci 6., 7. in 8. razredov se v šolo vračajo v sredo

Maturante danes čaka pisanje eseja iz materinščine, ki bi ga sicer morali po prvotnem načrtu pisati 5. maja, a je bil datum zaradi epidemije covida-19 prestavljen. Po eseju pa se bodo lotili še druge pisne pole, ki je bila za danes predvidena že pred epidemijo. V osnovne šole se bodo k pouku danes vrnili četrtošolci in petošolci.

Četrtošolci in petošolci se bodo tako po dveh mesecih in pol šolanja na daljavo danes v šolskih klopeh pridružili učencem prvega triletja in devetošolcem. Najmlajši so se v šole vrnili že pred dvema tednoma, učenci devetih razredov pa pred enim tednom. Učenci 6., 7. in 8. razredov pa bodo šolanje na domu nadaljevali še danes in v torek in se v šolske stavbe vrnili v sredo.

Od danes se oddelki v osnovnih šolah in tudi v vrtcih ne bodo več delili, bodo pa še naprej veljali splošni higienski ukrepi. Po besedah direktorja Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) Milana Kreka učencem v razredu ne bo treba nositi mask, učiteljem pa svetuje, naj jo nosijo.

Srednješolci bodo šolsko leto zaključili doma, razen tisti iz zaključnih letnikov. Ti so zadnja dva tedna prav tako že obiskovali pouk v šolah, katerega pa so zaključili in v soboto začeli opravljati maturo s pisnim izpitom iz angleščine.

Danes maturante čaka preizkus iz materinščine, slovenščine ali italijanščine oz. madžarščine, ki poteka v dveh delih. Najprej bodo pisali esej, po odmoru pa se bodo lotili še druge pisne pole.

Drugi maturitetni izpiti bodo sledili, kot je bilo za spomladanski rok predvideno že pred epidemijo. Z uspehom na splošni maturi bodo dijake seznanili na šolah 13. julija.

Maturo bo letos prvič opravljalo 15.567 dijakov. Na splošno se je prijavilo 6078, na poklicno pa 9489 kandidatov, so sporočili iz Državnega izpitnega centra.