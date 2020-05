Odpirajo se kampi in plaže, kakšna so pravila za obiskovalce?

Ob upoštevanju varnostnih ukrepov je z današnjim dnem omogočeno tudi odpiranje kampov in plaž. Kopalna sezona se sicer še ni začela, vendar so v Okolju Piran kot upravljavcu centralne plaže v Portorožu pripravljeni sprejeti kopalce tudi v spremenjenih razmerah. Kaže, da bodo vsaj še nekaj časa morali na goste počakati tudi v kampih.

V kampih trenutno težko napovedujejo, kakšna bo zasedenost v prihodnjih dneh in tednih.

Kopalna sezona na slovenski obali se uradno sicer ni začela, a so upravljavci plaž ob sproščanju ukrepov zaradi koronavirusa nanjo že dobro pripravljeni. Na centralni plaži v Portorožu, ki jo upravlja Okolje Piran, se pripravljajo na uradno odprtje sezone 15. junija, pri čemer bi ob lepem vremenu lahko z njo začeli že s 1. junijem, je pojasnil direktor Okolja Gašpar Gašpar Mišič.

Sicer že zdaj velja, tako kot pred izbruhom epidemije, da lahko posamezniki plažo uporabljajo. "Ob normalni uporabi, normalnem obnašanju, ni nič prepovedano," je pojasnil Gašpar Mišič, ki pa je opozoril, da se moramo vsi zavedati, da je virus še vedno med nami.

Ob drugačni razporeditvi ležalnikov, ki bo zagotavljala večji razmik med uporabniki, nameravajo tudi poostrili nadzor, da ne bi prišlo do kršitev varnostnih pravil, sicer pa prvi mož Okolja Piran ne pričakuje težav. "Pričakujem, da se bo sezona odvila normalno, pač z nekimi drugačnimi vedenjskimi vzorci," je dodal.

Da se tudi ob morju življenje vrača v ustaljene tirnice, dokazuje tudi za torek napovedana predstavitev prenovljene strunjanske plaže, za kar so poskrbeli v Termah Krka.

Nedaleč stran so že odprli tudi Kamp Strunjan, kjer pa gostov zaenkrat še nimajo. V kampu, kjer je prostora za približno 150 počitniških prikolic in avtodomov ter še 50 prostorov za šotore, imajo sicer dobršen delež pavšalistov, a trenutno težko napovedujejo, kakšna bo zasedenost v prihodnjih dneh in tednih. Zanimanja za nastanitve sicer ne manjka, saj že dobivajo veliko klicev potencialnih gostov.

Kakšna so navodila NIJZ za odprtje kampov?

Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) je objavil priporočila za delovanja kampov; odprtje recepcij, čiščenje sanitarij, urejenost kamping parcel in tudi naloge osebja in pravila za goste.

Pomembno je, da v kampih poskrbijo za seznanitev zaposlenih z ukrepi, uporabo zaščitne opreme in ustrezno medosebno razdaljo na delovnem mestu (1,5 metra). Gostje v recepcijo vstopajo posamezno oziroma v številu, ki glede na velikost in razporeditev prostora onemogoča srečevanje. V zaprtih skupnih prostorih je obvezna uporaba zaščitnih mask.

V skupnih prostorih se morajo namestiti podajalniki za razkužila, priporočajo pa tudi, da se na vidna mesta namestijo kratka navodila za preventivno zaščitno ravnanje gostov, obvezno pa morajo biti navodila pri vstopu v kamp.

Promocijski materiali, kot so zemljevidi, prospekti, reklame naj bodo pospravljeni in se gostom ponudijo na njihovo željo, ne da jih sami izbirajo. Svetuje se uvedba brezstičnega poslovanja. Po vsakem gostu naj se razkužijo površine, ki se jih je dotikal (na primer pult, POS terminal). Poskrbeti morajo za pogosto zračenje recepcije.

Med gosti kampa obvezna socialna distanca

Gostje kampa in postajališča za avtodome morajo dosledno upoštevati navodila zaposlenih glede: zagotavljanja zadostne medosebne razdalje

ter režima kampiranja oziroma uporabe postajališča za avtodome, uporabe skupnih prostorov, sanitarij, plačevanja storitev in odlaganja odpadkov.

Prostor za kampiranje mora biti urejen tako, da se gostom zagotavlja izvajanje zadostne medosebne razdalje (1,5m).

Sanitarije predstavljajo točko, kjer je največja možnost prenosa virusa, zato je treba njihovi uporabi ter čiščenju in razkuževanju v kampih in na postajališčih za avtodome nameniti še posebno pozornost. Kamp mora poskrbeti za redno zračenje sanitarij, čiščenje in razkuževanje pa vsaj vsako uro oziroma prilagojeno frekvenci gostov.

Gosti naj sanitarije uporabljajo posamično oz. glede na velikost in razporeditev prostorov tako, da je omogočeno zagotavljanje zadostne medosebne razdalje. Če kamp omogoča, je priporočljivo gostom ponuditi privatne sanitarije.

V sanitarijah je v času epidemije (v Sloveniji samo še do 1.6.) obvezna uporaba zaščitne maske. Električni sušilnik za roke mora biti izključen, na voljo morajo biti papirnate brisače za enkratno uporabo.

Otroška igrala se ne uporabljajo

Skupni prostori naj se omejujejo na najbolj nujne (npr. prostori za pomivanje posode, pralnice, zbirališča za odlaganje odpadkov ipd.). Poskrbi se za zadostno razdaljo med osebami (npr. uporaba samo določenih lijakov), za redno čiščenje, razkuževanje (poudarek na predmetih, ki se jih dotakne veliko oseb npr. stikala, ročaji, kljuke, ograje ipd.) ter prezračevanje.

Tudi pri druženju med gosti naj se dosledno upošteva zadostna medosebna razdalja. Gostje naj skrbijo za umivanje in razkuževanje rok po dotikanju katerihkoli nečistih površin ali predmetov.

Prepreči se dostop do otroških igral.

V primeru, da osebje kampa zazna gosta z znaki okužbe dihal, mora o tem obvestiti recepcijo oziroma vodstvo kampa.