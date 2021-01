Odpirajo se smučišča, knjižnice, servisne delavnice in otroške trgovine

Med drugim lahko od danes obratujejo žičniške naprave ob upoštevanju vseh priporočil Nacionalnega inštituta za javno zdravje, pogoj za smučanje je negativen test, ki mora biti opravljen v Sloveniji in ne sme biti starejši od 24 ur. Negativen test pa ni pogoj za smuko za otroke do vključno 12. leta starosti v spremstvu staršev. Prav tako predložitev negativnega testa ne bo potrebna za profesionalne športnike, trenerje in drugo spremljevalno osebje za izvedbo treningov in tekem.

V omenjenih devetih regijah so se ob tem obstoječim izjemam od prepovedi ponujanja blaga in storitev pridružile nove, in sicer premične stojnice za prodajo kmetijskih pridelkov in proizvodov kmetovalcev, servisne delavnice, v katerih se opravljajo storitve popravil in vzdrževanja motornih vozil in koles ter specializirane prodajalne z otroškim programom.

Policisti pozivajo smučarje in ostale obiskovalce k upoštevanju vseh priporočil za preprečevanje širjenja novega koronavirusa. Zaradi pričakovane gneče na cestah in parkiriščih v smučarskih središčih svetujejo previdnost in strpnost. Spomnili so še, da je športna rekreacija dovoljena le v regijah, kjer prebivajo.

Način in postopki naročanja gradiva so objavljeni na spletnih straneh posamezne knjižnice oziroma lahko uporabniki gradivo naročijo po telefonu. Poleg izposoje je možno tudi vračanje gradiva. Knjižničarji se držijo navodil glede higienskih ukrepov, ki jih je za knjižnice pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ), prilagajajo pa se tudi svojim razmeram, ki jih narekuje knjižnični prostor posamezne knjižnice in njene druge specifike, je še zapisala predsednica Združenja splošnih knjižnic.

Kot je povedala predsednica Združenja splošnih knjižnic Vesna Horžen , so splošne knjižnice na spremembe, ki jih prinaša novi odlok o začasni prepovedi ponujanja kulturnih in kinematografskih storitev končnim uporabnikom v RS, dobro pripravljene. Od začetka maja 2020 so se razmere že večkrat spremenile, zato imajo po njenih besedah že vnaprej pripravljene različne variante delovanja.

Prav tako so na takšne situacije že dobro pripravljeni v muzejih in galerijah, je povedala predsednica Skupnosti muzejev Slovenije in direktorica Muzeja narodne osvoboditve Maribor Aleksandre Berberih-Slana in dodala, da so bili tokrat tudi obveščeni prej kot nekaj ur pred napovedanim odprtjem. Muzeji se bodo po njenih besedah odpirali v skladu s svojimi organizacijskimi možnostmi in v dogovoru s svojimi ustanovitelji.

"Vse pogoje za zagotavljanje varnosti pred okužbo s covidom-19 izpolnjujemo, saj smo se morali prilagoditi že lani pred prvim odprtjem. Zadnje dni smo bili številni muzeji tudi pod drobnogledom inšpekcij, ki so si naše pogoje delovanja in zagotavljanja varnosti podrobno ogledale," je še povedala Aleksandra Berberih-Slana.

Danes bodo med drugim vrata odprli Narodna galerija, Moderna galerija in Muzej sodobne umetnosti Metelkova ter Narodni muzej Slovenije v Ljubljani. V torek med drugim vrata odpirajo razstavišča Muzejev in galerije mesta Ljubljane, Koroška galerija likovnih umetnosti in Likovni salon Celje, Muzej narodne osvoboditve Maribor bo denimo ponovno odprt od srede dalje.

V skladu s četrtkovo odločitvijo vlade se lahko v soboto odprejo knjižnice, muzeji in galerije v Gorenjski, Koroški, Obalno-kraški, Osrednjeslovenski, Podravski, Pomurski, Primorsko-notranjski, Savinjski in Zasavski statistični regiji. Ob tem morajo zagotoviti minimalen možen stik z uporabniki, razkuževanje rok uporabnikov pred vstopom in ob izstopu ter redno prezračevanje prostorov, število oseb v zaprtem prostoru pa je omejeno na 30 kvadratnih metrov na posameznega uporabnika.

Slovenske galerije, muzeji in knjižnice so nazadnje svoja vrata na podlagi vladnega odloka zaprli 9. januarja.