Prihodnji teden precej možnosti, da se odpre kakšna kinodvorana ali gledališče

Vlada nadaljuje z bolj obsežnim rahljanjem ukrepov: s ponedeljkom se odpirajo vse trgovine, v lokalih in restavracijah bo dovoljena strežba tudi v notranjih prostorih, prav tako bodo goste lahko začele sprejemati nastanitve, kjer imajo manj kot 30 sob, kampi in glampingi, hostli ter planinske koče. Spet bodo možni treningi za ekipne športe. Bazeni, fitnes in velnes centri ter nočni klubi pa še ostajajo zaprti. Vladni govorec Jelko Kacin je napovedal, da se pripravlja sprostitev prepovedi zbiranja ljudi na javnih mestih. A v Koordinaciji zdravniških organizacij svarijo, da epidemije še ni konec.

V Koordinaciji zdravniških organizacij menijo, da je "vmesni rezultat" obvladovanja epidemije koronavirusa dober, a hkrati svarijo, da epidemije še zdaleč ni konec. Zato med drugim pozivajo k nabavi zadostne zaloge zaščitne opreme in reorganizaciji vsaj nekaterih domov za starejše. Koordinacija zdravniških organizacij, katere članice so Zdravniška zbornica Slovenije, Slovensko zdravniško društvo, zdravniški sindikat Fides ter Strokovno združenje zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov, je namreč na današnji seji obravnavala aktualno zdravstveno dogajanje ob prehajanju epidemije covida-19 iz akutne v subakutno fazo. Po besedah predsednika Slovenskega zdravniškega društva (SZD) Radka Komadine v koordinaciji ocenjujejo, da je obvladovanje epidemije rezultat dobrega dela v zdravstvu, pa tudi javnih inštitucij in vseh državljanov, ki so spoštovali ukrepe. Opozarjajo pa, da za zdaj razloga za pretirano veselje ni, posebej ob nizki prekuženosti prebivalstva. V koordinaciji so zaskrbljeni tudi nad tem, kaj je in kaj še bo epidemija prinesla zdravstvenemu sistemu. "Skrbi nas predvsem, da bo položaj hujši, kot je bil pred 13. marcem, da bomo dosegli manjšo realizacijo ob večji porabi predvsem dela izvajalcev in da bodo čakalne dobe poletele v nebo," je dejal Komadina.

Delovanje urgentnega centra UKC Maribor FOTO: Nina Bračič, UKC Maribor

Kolegom v koordinaciji je na današnji seji predstavil tudi razmišljanje glavnega strokovnega sveta SZD. Ta ugotavlja, da je standarde in normative iz modre knjige v aktualnem položaju nesmiselno uporabljati. Meni tudi, da je treba prepoznati nove oblike zdravniških storitev, saj "zdajšnji šifranti ne poznajo raznih konzultacij, videoposvetov in posvetov po telefonu". V SZD tudi menijo, da bi bilo treba nujno reorganizirati domove za starejše občane, s čimer se strinjajo tudi v Zdravniški zbornici Slovenije. Po besedah njene predsednice Zdenke Čebašek Travnik zdravniki, povezani v koordinacijo, zahtevajo, da vlada vsaj nekatere domove reorganizira v socialno-zdravstvene ustanove in za njih predpiše prostorske in kadrovske normative."Vedoč, da je ravno v domove za starejše epidemija najhuje udarila, je ta naša zahteva na mestu," je dejala. Opozorila je tudi na nujnost, da se naredi zadostne zaloge zadostne in dovolj dobre zaščitne opreme. Po prvih ocenah je mora biti vsaj za tri mesece, je dejala. V Strokovnem združenju zasebnih zdravnikov in zobozdravnikov po besedah njegovega predsednika Igorja Dovnikapredlagajo, da se vodenje čakalnih seznamov ukine, saj jih je v trenutnih razmerah nemogoče voditi v skladu z zakonom. Predlagajo tudi, da se zaradi povečanja čakalnih dob za izvajanje zdravstvenih storitev uporabi vse zainteresirane izvajalce z licenco. V izjavi za medije so med drugim še opozorili, da zaščitne opreme, predvsem za zasebne izvajalce zdravstvenih storitev ni dovolj, kot tudi, da ni jasno, po kakšnem ključu se ta deli. Čebašek Travnikova je opozorila, da se je država pri zaščitni opremi kot mačeha izkazala predvsem pri zasebnikih, ki nimajo koncesije. Dovnik je tudi ocenil, da bi se moral nakup zaščitne opreme, ki si jo zdravniki nabavijo sami, šteti kot strošek, ki ga krije Zavod za zdravstveno zavarovanje Slovenije. V sredo potrdili en primer okužbe V sredo so ob 984 testiranjih potrdili en primer okužbe z novim koronavirusom, tako da je skupno število do zdaj potrjenih okužb v Sloveniji naraslo na 1464. Zaradi covida-19 ni umrl nihče, skupno število smrtnih žrtev tako ostaja 103. V bolnišnici se je zdravilo 32 bolnikov s covidom-19, sedem jih je potrebovalo intenzivno nego. Število hospitaliziranih oseb v bolnišnicah se je tako v primerjavi s torkom zmanjšalo za šest, število bolnikov na intenzivni negi pa se je zmanjšalo za dve osebi. Sedem bolnikov s covidom-19 pa so izpustili iz bolnišnične oskrbe, piše na spletni strani vlade.

Notranje ministrstvo se po besedah vladnega govorca Jelka Kacina zelo trudi, da bi čim prej sprejelo dopolnitev odloka o prepovedi zbiranja na javnem mestu. Po njegovih pojasnilih gredo prizadevanja v smeri, da bi bilo zbiranje omejeno na največ 50 ljudi."Pričakujem, da bo minister Aleš Hojs lahko podpisal spremembe odloka v nekaj urah," je dejal. Kacin se je na današnji novinarski konferenci dotaknil tudi zbiranja na dogodkih, kot so poroke."Sem dobil kar nekaj vprašanj nevest, ki so izjemno občutljive, ker leto ali dve vnaprej načrtujejo dogodek, ki je zdaj padel v epidemijo covida-19," je dejal. Spomnil je, da so poroke dovoljene, število navzočih pri obredu pa je zaenkrat precej omejeno. Ministrstvo za notranje zadeve se po njegovih besedah zelo trudi, da bi čim prej sprejelo dopolnitev odloka o prepovedi zbiranja na javnem mestu. "Skupno vsem prizadevanjem je, da bi bilo zbiranje omejeno na največ 50 ljudi. Od sedanjih omejitev na 50 je velik korak naprej," je izpostavil. "Mislim, da si noben ženin in nevesta ne želita, da bi bila njuna poroka žarišče novega koronavirusa in da bi bili sorodniki, prijatelji in znanci potem v samoizolaciji ali pa v bolnišnici," je še dodal Kacin. Med čustvi in razumom se je treba po njegovih besedah vedno odločiti za slednjega. Kako hitro bo sproščeno še kaj več, pa bo Kacinovih besedah še ni znano. Pričakuje pa, da bo minister Hojs lahko podpisal spremembe odloka v nekaj urah. "Pričakujem, da bomo prihodnji teden že v popolnoma drugi situaciji, kar bo pomenilo tudi precej možnosti, da se z zmanjšanim obiskom v avditorijih zažene kakšna kinodvorana, kakšno gledališče," je dodal. Na novinarski konferenci se je dotaknil tudi domov za starejše in kdaj bodo lahko ponovno sprejemali občane. Kot je dejal, je vlada neformalno že razpravljala o tem. Najpomembnejše so po njegovih besedah lekcije, ki smo se jih naučili doslej."Iz tega izhaja, da bi morali domovi v prihodnje imeti vedno nekaj nezasedenih postelj. Te bi morale biti na voljo za trenutek, ko in če bi virus vdrl v dom. V tem primeru bi vsakega pozitivnega takoj osamili, izolirali in delo reorganizirali ob upoštevanju tega dejstva," je dejal. Ko bo odločeno, kakšen delež postelj bi moral ostati na voljo za ukrepe proti virusu, bo po Kacinovi pojasnilih odločeno tudi, kdaj bodo domovi odprti za sprejem novih prosilcev. Odzval se je tudi na aplikacijo za mobilne telefone, ki bo omogočila spremljanje širjenja okužb z novim koronavirusom. Ta bo registrirala navzočnost telefona, katerega lastnik je okužen."Naš telefon ne pove, kje je ta telefon, nam pa pove, kdaj smo ga srečali. In na podlagi opozorila se moramo pogledati v ogledalo in ugotoviti, ali nas je virus oplazil in konzultirati zdravnika," je pojasnil. Slovenija sicer aplikacije ne bo razvijala sama. Išče se evropska rešitev, je dejal Kacin. Smernice za gostince, ki bodo po novem lahko stregli tudi v notranjih prostorih, jutri Manjši turistični nastanitveni obrati lahko objavo standardov, v skladu s katerimi bodo lahko v ponedeljek odprli vrata, na spletnih straneh NIJZ pričakujejo najkasneje v petek, pa je na vladni novinarski konferenci danes dejal državni sekretar na gospodarskem ministrstvu Simon Zajc. Za večje hotele bodo standardi predvidoma usklajeni prihodnji teden. Z 18. majem se odpirajo vrata vseh trgovin, gostinci bodo lahko stregli v notranjih prostorih. Prav tako lahko s ponedeljkom goste začnejo sprejemati manjši turistični nastanitveni objekti."To je dobra novica za vse nas, tako za gospodarstvo kot tudi potrošnike," je poudaril Zajc. Spomnil je, da bo še naprej prepovedano obratovanje nastanitvenih obratov nad 30 sob, nastanitvenih obratov za potrebe zdraviliškega zdravljenja, velnes in fitnes centrov, bazenov in vodnih dejavnosti ter diskotek in nočnih klubov. Turistični delavci sedaj nestrpno pričakujejo objavo pogojev, pod katerimi bodo lahko delali. Te pripravlja Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ). "Dodatni korona standardi, poleg tistih, ki jih je NIJZ že objavil, se še pripravljajo. Pričakujem, da bodo objavljeni najkasneje v petek," je dejal Zajc. Na eni strani so tu že poznani ukrepi ohranjanja medsebojne razdalje, razkuževanja, nošenja zaščitnih mask v notranjih prostorih, je spomnil državni sekretar. Pri pripravi dodatnih navodil pa je minister spomnil, da so sodelovali tako predstavniki vlade kot turističnega gospodarstva v okviru strokovnega sveta za turizem. "Navodila so pripravljena na način, da so izvedljiva in jasna. Pričakujem, da večjih težav ponudniki ne bodo imeli," je poudaril. Med turističnimi ponudniki, ki lahko odprejo vrata, so tudi hostli in planinske koče, je potrdil Zajc. A pod določenimi pogoji: v sobah bosta lahko nastanjeni največ dve osebi, razen če gre za člane istega gospodinjstva oz. družine. Datuma odpiranja preostalega dela turističnih nastanitev, torej večjih hotelov, pa Zajc ni želel napovedovati. "Pričakujem pa, da bodo standardi za večje hotele usklajeni v prihodnjem tednu. Takoj ko bodo ti standardi usklajeni in objavljeni, ni več ovir za odpiranje hotelov," je dejal. Še naprej pa vsaj zaenkrat ostaja prepovedano zadrževanje na javnih zunanjih površinah, denimo poležavanje na plažah ali ob jezerih. "To je odlok, ki ga pripravlja ministrstvo za notranje zadeve," je pojasnil Zajc in dodal, da si z vidika turizma želijo čim prejšnjega sproščanja ukrepov tudi na tem področju. Trgovine ob nedeljah ostajajo zaprte

Ne veljajo več priporočila za ranljive skupine, naj nakupujejo le v prvih dveh in zadnji uri odprtja prodajaln. FOTO: Aljoša Kravanja

S ponedeljkom se sproščajo tudi ukrepi v prodajalnah. V njih bodo po novem izenačeni vsi potrošniki, odpravljene bodo časovne omejitve za nakupovanje ranljivih skupin, je spomnil Zajc. Ohranja se sicer minimalni obratovalni čas prodajaln z živili, in sicer od najmanj 8. ure do vsaj 18. ure, kar pa ne bo veljalo za mikro in majhne družbe ter srednje in velike družbe, katerih obratovalni čas pred 12. marcem ni bil daljši od 10 ur. Prodajalne, razen bencinskih servisov in lekarn, ob nedeljah in praznikih, ostajajo zaprte. Z odlokom pa vlada ohranja minimalni obratovalni čas prodajaln z živili, in sicer najmanj od 8. ure do vsaj 18. ure (pri čemer to ne velja za trgovine, katerih obratovalni čas že pred 12. marcem ni bil daljši od 10 ur), bodo pa od ponedeljka v prodajalnah vsi potrošniki pri opravljanju nakupov izenačeni. Tako ne veljajo več priporočila za ranljive skupine, naj nakupujejo le v prvih dveh in zadnji uri odprtja prodajaln. Spet bodo možni treningi in tekmovanja tudi v ekipnih športih S ponedeljkom se odpirajo šole in vrtci, tamkajšnji zaposleni se že intenzivno pripravljajo na ta korak, a nedorečenosti je ogromno. Z več vrtcev poročajo, da je povpraševanje staršev, ki bi svoje otroke radi vključili nazaj v vzgojno-varstveni proces, večje, kot so trenutne zakonsko predpisane zmogljivosti. Vlada je sklenila tudi, da s 23. majem sprosti večino športnih aktivnosti. Po tem datumu bodo možni treningi in tekmovanja tudi v ekipnih športih, kar je še posebej razveselilo Nogometno zvezo Slovenije. Predsednik Nogometne zveze Slovenije (NZS) Radenko Mijatović se je na novico odzval z besedami, da je to "veliko olajšanje za nogomet in šport nasploh". Prve tekme NZS, ki med ekipnimi športi pri nas edina še ni zaključila tekmovanj na najvišji ravni, načrtuje v prvi polovici junija. Ob upoštevanju zdravstvenih priporočil bodo od 23. maja dovoljeni treningi in tudi rekreativna vadba v zaprtih prostorih. Novela vladnega odloka sicer torej še ne velja za fitnes in velnes centre ter bazene. "Izjema pri slednjih so kategorizirani športniki, kar je bilo v veljavi že do zdaj," je po seji vlade povedal govorec vlade Jelko Kacin. Bodo pa dovoljeni ostali vodni športi na prostem, denimo veslanje. Po 23. maju bodo možni tudi treningi v šolskih športnih objektih. Dovoljena bo tudi prostočasna športna vzgoja otrok in mladine, ta ukrep pa je povezan predvsem s počitniškim varstvom. Prav tako bo dovoljeno nadaljevanje usposabljanja strokovnih kadrov v športu, povezano s praktičnimi vsebinami in izpiti. Še vedno tudi velja, da je treba tekmovanja pripraviti brez gledalcev. Odpirajo se avtošole S ponedeljkom se znova odpirajo tudi avtošole, ki niso delovale od 17. marca. Obenem je vlada do 30. junija podaljšala veljavnost vozniških dovoljenj, ki so potekla v času prepovedi delovanja avtošol, torej od 18. marca do 17. maja. Podaljšanje velja tudi za izkaznice o vozniških kvalifikacijah. Od danes pa ne bo več obvezno razkuževanje večstanovanjskih stavb.Pač pa je vlada vsem upravnikom večstanovanjskih stavb naložila, da zagotovijo redno čiščenje skupnih prostorov. Priporočila v zvezi s tem bo pripravil Nacionalni inštitut za javno zdravje. Vlada ne razmišlja o zvišanju davkov za kritje finančnih potreb države

Banke so do konca aprila prejele skoraj 23.000 vlog za odlog obveznosti najetih kreditov. Skupen znesek znaša 267 milijonov evrov. Največji del predstavljajo vloge prebivalstva, teh je 15.600, skupaj pa so vredne 33 milijonov evrov, podjetja pa so vložila 6600 vlog v skupni vrednosti 234 milijonov evrov.

Vlada ne razmišlja o zvišanju davkov za kritje finančnih potreb države. Kot je na novinarski konferenci, na kateri je podrobneje predstavil pravila glede državnih poroštev za kredite, dejal državni sekretar na finančnem ministrstvu Peter Ješovnik, je ministrstvo ob sprejemu nekaterih ukrepov sredstva zagotovilo z zadolžitvijo na mednarodnih trgih. "Sprejeli smo dva zakona, za odlog kreditov in za odlog plačila obveznosti, hkrati pa je ministrstvo za finance na mednarodnih finančnih trgih najemalo dodatna sredstva. Aprila smo se zadolžili za približno štiri milijarde evrov," je pojasnil Ješovnik, ki zato potrebe po dvigu davkov, o čemer razmišljajo v nekateri drugih državah, ne vidi. Ješovnik je sicer danes na novinarski konferenci predstavil v sredo sprejeti vladni uredbi, ki predstavljata podrobnejša pravila v zvezi z izvajanjem poroštvenih shem za odložene obveznosti kreditojemalcev in za zagotavljanje dodatne likvidnosti gospodarstvu. Shemi imata enak časovni okvir; pri obeh država prevzame poroštvo za kreditne obveznosti, ki bodo odločene ali na novo sklenjene, do 31. decembra letos. Se pa razlikujejo vrednostne omejitve. V primeru sheme za zagotavljanje dodatne likvidnosti višina poroštva znaša 70 odstotkov glavnice kredita za velika podjetja in 80 odstotkov za srednja in mala podjetja, najvišji znesek glavnice pa znaša 10 odstotkov prihodkov od prodaje v letu 2019 in ne sme presegati višine zneskov stroškov dela za leto 2019. V primeru sheme za odložene obveznosti kreditojemalcev pa znaša višina poroštva 25 odstotkov zneska odložene obveznosti oz. 50 odstotkov za fizične osebe in podjetja, za katera je veljala začasna prepoved opravljanja dejavnosti. V primeru kreditojemalcev, ki so fizične osebe, se skladno z uredbo premija za poroštvo ne obračunava. Za tiste, ki niso fizične osebe, pa se ta obračuna, a je kreditojemalec kot končno uporabnik poroštva ne plača. Plača jo le v primeru, če skupni znesek obračunane in neplačane premije poroštva in drugih javnih sredstev, ki jih prejme kreditojemalec na podlagi ukrepov državne pomoči, preseže 800.000 evrov. Ta znesek je znižan na 120.000 evrov za kreditojemalce, dejavne v sektorju ribištva in akvakulture, in na 100.000 evrov za kreditojemalce, dejavne na področju primarne proizvodnje kmetijskih proizvodov, je pojasnil Ješovnik. Pri obeh shemah je za izvajanje vseh poslov v imenu in za račun države pooblaščena SID banka. Banke pa za izvajanje poslov SID banki ne plačujejo provizij. "Ker za veljavnost poroštva zadošča že izpolnjevanje pogojev v zakonu in uredbi, sklepanje poroštvenih pogodb za vsakega kreditojemalca posebej ni potrebna," je pojasnil Ješovnik. Banke so sicer do konca aprila, tako Ješovnik, prejele skoraj 23.000 vlog za odlog obveznosti najetih kreditov. Skupen znesek znaša 267 milijonov evrov. Največji del predstavljajo vloge prebivalstva, teh je 15.600, skupaj pa so vredne 33 milijonov evrov, podjetja pa so vložila 6600 vlog v skupni vrednosti 234 milijonov evrov. Kmalu dovoljene tudi glasbene in gledališke prireditve?

Minister za kulturo Vasko Simoniti si prizadeva, da bi se s 25. majem sprostilo tudi opravljanje kulturnih prireditev v zaprtih prostorih, kot so glasbene in gledališke prireditve. FOTO: Bobo