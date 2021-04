Odprtje fakultet: ministrstvo priporoča hibridni model in testiranje študentov

V skladu z Načrtom sproščanja ukrepov za zajezitev epidemije covid-19 se tako s 26. aprilom 2021 odpirajo višje in visokošolski zavodi in študentski domovi, in sicer brez doslej določenih omejitev in izjem. Kot so sporočili iz Ministrstva za šolstvo, je ob tem treba poudariti, da je odpiranje višjih in visokošolskih zavodov v prvi vrsti namenjeno temu, da se zagotovi uspešno dokončanje študija študentom: "To pomeni izvajanje tistih študijskih dejavnosti, ki jih ni mogoče izvajati na daljavo, kot so na primer laboratorijske vaje, seminarji, terenske vaje, delo v simulatorjih, delo v studiu in ateljejih."