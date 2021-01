Je odpiranje šol po regijah protiustavno? 'To je neumnost'

Najprej se bo prva triada vrnila v šole v regijah z najboljšo epidemiološko sliko, in to po modelu C. "Kjer je več prostora med učenci v razredih–na podlagi načrta, ki je bil narejen že poleti leta 2020," je na današnji novinarski konferenci pojasnjeval premier Janez Janša.

To pomeni, da se skupine učencev ne mešajo med seboj.

"V sredo, nekje do konca dneva, se bo vedelo, v katerih regijah se odpirajo vrtci in šole ali sproščajo kateri od drugih ukrepov, tako da imajo pristojni dovolj časa, da se pripravijo," je povedal Janša.

Zdaj bo torej dovoljeno tisto, za kar je ministrica za šolstvo Simona Kustec vseskozi trdila, da ni ustavna rešitev. "Izobraževanje v Sloveniji je po ustavnem načelu tako, da mora potekati za vse na enak način," je denimo poudarjala v izjavi za javnost 6. novembra lani.

Janša danes pa:"Tiste regije, ki bodo dalj časa zaprte, bodo imele pouk v času poletnih počitnic kak teden dlje, da bodo imeli otroci na koncu isto količino in kvaliteto znanja."

Prav to – naj gredo otroci vsaj tam, kjer lahko, v šole – je več čas zagovarjal tudi predsednik združenja osnovnih šol Gregor Pečan, a je bila ministrica ves čas proti. "Preveč togo ustvarjati in črkobralsko razumeti zakonodajo je seveda vedno slabo, in to se je v tem primeru izkazalo tako, da se je standard izobraževanja po vsej državi znižal na najnižjega zato, da bi bili vsi na istem–in to je neumnost,"je dejal za oddajo Svet.