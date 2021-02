Odpiranje vseh trgovin, stranka za obisk salona testa ne bo več potrebovala

S prihodnjim tednom bo na smučiščih za uporabo žičniških naprav po besedah infrastrukturnega ministra Jerneja Vrtovca tako denimo veljal negativni test na novi koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni. Doslej so se morali smučarji testirati na 24 ur. Tistim, ki so covid-19 preboleli, se pol leta ne bo treba testirati, upravičeni pa bodo do zdravniškega potrdila.

Slovenija je prešla v oranžno fazo, sproščajo se nekateri ukrepi, ki so veljali za omejitev širjenja epidemije covida-19. Aktualno epidemiološko sliko in stanje v državi je danes na seji obravnavala vlada in sprejela več sprememb odlokov. Večina jih v veljavo stopi s ponedeljkom.

"Nihče si ne želi, da bi te ukrepe znova začeli zaostrovati," je dejal minister in smučarje pozval k spoštovanju ukrepov in predvsem ohranjanju razdalje med čakanjem na žičnico. "Če bomo odgovorni ugotovili, da se tega ne spoštuje, bomo morali omejiti uporabo žičniških naprav," je poudaril.

Novosti je vlada po Vrtovčevih besedah sprejela tudi na področju taksi prevozov, avtošol in javnega prevoza. Za inštruktorje v avtošolah bo še naprej veljal tridnevni negativni test, so pa novost uvedli na strani uporabnikov. Tudi njim bo po novem test veljal tri dni in ne več 24 ur.

Kar se tiče smučišč, taksi prevozov in avtošol, je vlada po pojasnilih ministra odločila tudi, da negativni test ne pride v poštev za tiste, ki so okužbo že preboleli, in tiste, ki so že bili cepljeni. "To je pomembna stvar glede na to, da imamo dokazano 200.000 tistih, ki so covid-19 preboleli," je izpostavil.

Vlada je na današnji seji sklenila, da bo od ponedeljka na smučiščih za uporabo žičniških naprav veljal negativni test na novi koronavirus, ki ni starejši od sedmih dni. Doslej so se morali smučarji testirati na 24 ur. Tistim, ki so covid-19 preboleli ali bili proti njemu cepljeni, se pol leta ne bo treba testirati, upravičeni pa bodo do zdravniškega potrdila.

"Zaradi dosedanje ureditve, po kateri so se morali smučarji testirati na 24 ur, se marsikdo ni želel smučišču niti približati. Poleg tega je vse več ljudi covid-19 že prebolelo ali pa so se cepili, zato je bila takšna ureditev nesmiselna," je dejala Božič Badaličeva.

Žičničarji so z omilitvijo pogojev za uporabo žičniških naprav zadovoljni, je medtem dejala predsednica Združenja slovenskih žičničarjev Manuela Božič Badalič . Upajo, da bo sprostitev ukrepov skupaj z odpravo omejitev prehoda meja občin in statističnih regij ter šolskimi počitnicami pripomogla k povečanju obiska na smučiščih.

Obstoječi odlok o prepovedi ponujanja blaga in storitev potrošnikom je vlada podaljšala do nedelje, v ponedeljek pa bo v veljavo stopil novi odlok. V njem se izjeme, za katere je dovoljeno opravljanje dejavnosti, širijo na opravljanje trgovinske dejavnosti ne glede na vrsto blaga in prodajno površino. "To pomeni, da so z odlokom dovoljene vse trgovinske dejavnosti brez omejitev," je na vladni novinarski konferenci pojasnila sekretarka.

Najpomembnejša sprememba pa je, da novi odlok od potrošnika oziroma stranke ne zahteva več predložitve negativnega testa za koriščenje storitev, je nadaljevala Cudermanova.

Glede testiranja zaposlenih bo še naprej veljalo, da bodo določene dejavnosti lahko delovale brez posebnih pogojev (negativnega testa za izvajalca). Izjeme bodo tu enake kot doslej, denimo bencinski servisi, pošte in lekarne, nekaj pa je novih. To so storitve ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom na daljavo, priprava pijač in jedi za dostavo ter priprava in strežba jedi in pijač v organizacijah, ki izvajajo gostinsko dejavnost za svoje zaposlene oziroma varovance.

Še ena sprememba v novem odloku je ta, da bo prodaja kmetijskih pridelkov na kmetiji odslej urejena v okviru določil o osebnem prevzemu blaga in hrane na prevzemnih mestih. To pomeni, da tudi za to dejavnost ni zahtevano testiranje zaposlenih.

Negativen test na okužbo še vedno potreben za izvajalce higienske nege

Pri drugih storitvah pa bo (še vedno) zahtevano redno testiranje zaposlenih. Slednje med drugim velja za celotno trgovinsko dejavnost, pod katero odslej sodijo tudi tržnice, in vse storitve higienske nege, denimo kozmetike in izvajalce masaž, po novem pa tudi za frizerje in izvajalce pedikure, ki so bili testiranja doslej oproščeni.

V ta sklop sodijo še servisne delavnice velikosti do 400 kvadratnih metrov, storitve izdelave, vzdrževanja in montaže, storitve nepremičninskega posredovanja, strokovno oziroma poslovno izobraževanje ter storitve salonov za nego živali.

Pri storitvah strokovnega oziroma poslovnega izobraževanja in usposabljanja je v odloku skladno z odpravo omejitve zbiranja določeno, da se jih lahko udeleži do največ 10 oseb.