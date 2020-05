Odpoklic Dromex zaščitne maske FFP2

ŠALA DNEVA Arhiv

Po podeželski cesti se vozita mož in žena.

Ko zagledata na pašniku kravo in bika, ki se veselo paseta, reče žena možu:,,Poglej Miha tvoja žlahta!˝ Mož pogleda ženo in ji odgovori:,,Saj res, to sta moja tast in tašča...˝