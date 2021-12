Prerazporejanje predvsem anastezijskega osebja, ki ga zdaj potrebujejo pri zdravljenju covidnih bolnikov, je pripeljalo do tega, da so prenekatere operacijske dvorane zaprle svoja vrata, število operacij pa je drastično upadlo. "Danes imamo v primerjavi s časi pred covidom na razpolago 9 od 21 operativnih ekip, govorim za celotni UKC in za našo kliniko. V centralnem operacijskem kirurškem bloku imamo danes na razpolago 7 ekip od 15 v času pred epidemijo," pojasnjuje organizacijski vodja Kliniko za kirurgijo doc. dr. Igor Movrin iz UKC Maribor.

Težke odločitve o tem, kdo bo operiran in komu bodo operacijo prestavili, sprejemajo vsak dan posebej. "Prednost imajo torej nujni in onkološki programi in v tem trenutku s težavo zagotavljamo izvedbo vseh teh onkoloških in nujnih kirurških programov."

"Osebje je stalno v hudi stiski, koga vzeti naprej, da ne bo nekdo drug oškodovan, pri čemer je to nerešljiv problem, vedno je nekdo oškodovan, če moraš ti tako strogo selekcionirati," opozarja predsednik Društva za srce, KO za žilne bolezni UKC Ljubljana prim. mag. Matija Cevc. Tudi na oddelku za periferne arterijske bolezni, kjer je sam zaposlen, opaža, da bolniki pogosto pridejo prepozno. "In da moramo nogo odrezati, namesto da bi jo reševali."

'V bolnišnico prihajajo samo taki, ki imajo že odmrtje na nogah'

Napotnica s stopnjo nujnosti zelo hitro, ko bi morali bolnika zdraviti najkasneje v dveh tednih, zdaj že krepko presega ta časovni okvir, bolniki prihajajo samo še prek urgentne ambulante, pravi Cevc in težavo razloži na zelo povednem primeru: "Včasih smo mi obravnavali bolnike, ki so imeli tako imenovano klavdikacijsko bolečino, se pravi, če je lahko brez bolečin v nogah prehodil manj kot 200 m, je bil kandidat, da je prišel k nam, da smo mu slikali žile in zožitve ali zamašitve razrešili. Zdaj je tako, da prihajajo v bolnišnico samo taki, ki imajo že odmrtje na nogah, rane, gangrene," je nazoren.

A tako Mavrin kot Cevc menita, da ni rešitev, da bi slovenske bolnike, ki potrebujejo operacije, vozili v tujino. Podobno tudi minister. "Zaenkrat ne razmišljamo o kakršnem koli posredovanju oz. pošiljanju slovenskih bolnikov v tujino," je povedal zdravstveni minister Janez Poklukar.

Bi bila pa rešitev bistveno višja precepljenega prebivalstva: tako bi bilo zaradi covida 10-krat manj hospitaliziranih, posledično manj prerazporejenega kadra z drugih na covidne oddelke in manj zamujenih pregledov in posegov.