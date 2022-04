'Odprava mask je bila strokovna, ne predvolilna odločitev'

Dejala je, da so se o tem, da maske več ne bi bile potrebne, pogovarjali že nekaj časa: "Že pred tremi tedni smo se dogovorili, da ko pridemo do tega, da je v intenzivnih enotah manj kot 35 bolnikov zaradi covida, in da to vztraja približno teden ali 10 dni, prenehanje obvezne uporabe mask ne bo imelo vpliva na potek epidemij", je pojasnila. Vseeno je spomnila na osebno odgovornost ob vpletenosti rizičnih skupin, da se v tem primeru maske še naprej uporabljajo. Enako velja za velikonočne verske obrede, ki se jih bo udeleževalo večje število ljudi. "Maske so še naprej priporočene, niso pa več obvezne," je ponovila.

Medtem pa Kitajska še naprej vztraja pri politiki t. i. ničelne tolerance do okužb. "To je jim je obrestovalo v prvem valu in potem v nadaljevanju, omikron pa je nekoliko drugačen virus, kot je bil klasični vuhanski. Tudi razmere so se spremenile, imamo na voljo cepiva in zdravila, tako da tako drastični ukrepi na dolgi rok vsekakor niso vzdržni in tudi vprašljivo je, ali so lahko še tako učinkoviti, kot so bili leta 2020," pravi Logarjeva, ki dodaja, da je bilo na Kitajskem tudi manj takšnega prekuževanja, kot je potekalo v Evropi, prav tako pa so njihova cepiva nekoliko slabše učinkovita kot tista, ki smo jih uporabljali pri nas.