Odprte le najnujnejše trgovine, začasno sproščeno gibanje med občinami

Skladno z vladnim odlokom so od danes pa do 4. januarja lahko odprte le prodajalne, ki v pretežni meri prodajajo živila, blago za osebno nego in čiščenje, vključno s prodajo kmetijskih pridelkov na kmetiji, lekarne in prodajalne z medicinskimi in ortopedskimi pripomočki. Odprte so lahko tudi kmetijske prodajalne, bencinski servisi, finančne storitve, pošta ter dostavne službe.

Na seznamu izjem so tudi individualne nezdravstvene svetovalne in terapevtske storitve, osebni prevzem blaga ali hrane (razen alkohola in alkoholnih pijač) na prevzemnih mestih, kjer je zagotovljen minimalni stik s potrošniki, med 6. in 21. uro, pri čemer uživanje prevzete hrane in pijače na javnih površinah ni dovoljeno. Prav tako ni dovoljena prodaja pirotehničnih izdelkov.

Zmanjšanje števila izjem sledi začasni sprostitvi nekaterih protikoronskih ukrepov, in sicer med 15. in 23. decembrom. V tem obdobju so bili med drugim odprti frizerski saloni, cvetličarne, avtopralnice in čistilnice.