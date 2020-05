Odprtje bazenov in term v prvem junijskem vikendu?

Zaradi turističnih vavčerjev, ki jih bo po napovedih vlade možno koristiti od 1. junija dalje, si bo marsikdo letos omislil počitnice v domačih termah in zdraviliščih. Čeprav uradnega datuma, kdaj bodo ti objekti lahko odprli svoja vrata, še ni, se upravljavci term že intenzivno pripravljajo na odprtje sezone. Prve goste pa pričakujejo že v začetku junija.

"Zaenkrat še niso podana dokončna navodila, priporočila in datumi odprtja za bazene, ocenjujemo pa, da bodo navodila izdana v kratkem in da bomo v bazenih in podobnih objektih prve goste lahko sprejeli v začetku junija, najverjetneje v prvem vikendu, ko smo že iz časov pred krizo vajeni večjega povpraševanja," je sporočil Vasja Čretnik, predstavnik Term Olimia v Podčetrtku. V njihovem hčerinskem podjetju na Hrvaškem, v Termah Tuhelj, pa bodo bazene odprli že ta petek, 29. maja. Hrvaška vlada je namreč že v ponedeljek uradno dovolila odprtje bazenov in velnes centrov.

Podobno so nam povedali tudi v družbi Sava, kjer bdijo nad Termami 3000 v Moravskih Toplicah, Termami Ptuj, Termami Lendava, Zdraviliščem Radenci ter hoteli Sava Bled, Bernardin Portorož, Salinera resort Strunjan in San Simon resort Izola. "Odločitev glede odpiranja hotelov in bazenov pričakujemo s strani vlade v kratkem, namestitvene obrate nad 30 sob, kopališča in bazene naj bi odpirali od 1. junija naprej," je povedala njihova predstavnica Ana Praprotnik.

Vprašanja, kdaj nameravajo odpreti svoje objekte, smo poslali še v Terme Čatež in Vodno mesto Atlantis, vendar odgovorov z njihove strani nismo prejeli.

Bazene bodo odpirali postopoma

Bazene, kot pravijo v Termah Olimia, bodo odpirali postopoma: "Vendar pa ne načrtujemo, da bi kateri izmed njih ostal zaprt dlje časa, saj je sama ponudba v različnih bazenih namenjena različni strukturi gostov in ne želimo nikogar prikrajšati." Najprej naj bi odprli notranje bazene, termalni park Aqualuna pa "s prihodom toplega vremena", načrtovani datum je zaenkrat petek, 12. junij.

"Tako kot na ostalih objektih bomo z zagotavljanjem potrebne socialne distance, ustreznega razkuževanja ter s striktnim upoštevanjem vseh ostalih priporočil, ki jih še pričakujemo s strani pristojnih institucij, poskrbeli za varnost vseh gostov in zaposlenih," obljubljajo.

Z družbe Sava pa so sporočili, da bodo odpiranje posameznih kapacitet "prilagajali povpraševanju domačih in tujih gostov".

Lani 12 milijonov evrov prometa, letos v istem obdobju nič

Ana Praprotnik, predstavnica družbe Sava, je povedala, da je škoda, ki so jo utrpeli zaradi epidemije bolezni covid-19 ogromna: "Od druge polovice letošnjega marca nismo ustvarili nobenih prihodkov v primerjavi z lanskim letom, ko smo v tem obdobju ustvarili več kot 12 milijonov evrov prometa." Sicer pa bo po njenih besedah izpad odvisen od termina in obsega odpiranja hotelov, odpiranja mej in letališč ter stanja v sosednjih državah.

Napovedi turističnih analitikov so tudi za prihajajoče mesece vse prej kot optimistične: "Situacija, v kateri se je znašel turizem na globalni ravni, ni primerljiva z nobenim dogodkom iz preteklosti," meni Praprotnikova, ki ocenjuje, da bo turizem v Sloveniji letos utrpel do 70-odstotni izpad prihodkov.

Manj konkretni so bili v termah Olimia: "Glede na to, da je še ogromno zadev nedorečenih in se situacija spreminja iz dneva v dan, je izredno nehvaležno podajati ocene in pričakovanja." Kljub temu pa ocenjujejo, da bi bili prihodki, ki bi v letu 2020 presegli vsaj 50-odstotkov lanskega prometa "neke vrste uspeh v danih razmerah".

Tekma za domače goste že v polnem teku

Zaradi napovedanih vavčerjev bodo slovenska zdravilišča letos še posebej tekmovala za domače goste, na to pa se različno pripravljajo. V Termah Olimiah pravijo, da ne mirujejo, "čeprav so vsi objekti zaprti in gostov že več kot dva meseca ni". V tem času so opravili nekaj večjih in manjših vzdrževalnih del, "vključno z generalnimi čiščenji posameznih prostorov, ki sicer ob rednem poslovanju pomenijo motnjo in izpad v poslovanju".

Dodali so, da pospešeno nadaljujejo z obnovo in razširitev kuhinje in restavracije v hotelu Breza. "Čas izkoriščamo tudi za izvajanje nekaterih razvojnih projektov in aktivnosti v sklopu njih, za katere nam v času tekočega obratovanja velikokrat zmanjka časa," je še povedal njihov predstavnik Vasja Čretnik.

V družbi Sava pa pravijo, da so domači gostje njihova "tradicionalna ciljna publika, v termalnem delu beležimo 70 odstotkov domačih gostov že vrsto let". Kot pravijo, imajo že povečano povpraševanje z domačega trga "za termine od junija dalje tako na Bledu, kot na Obali ter v termah in zdraviliščih, predvsem za daljše obdobje bivanja". Kot je povedala predstavnica družbe Sava Ana Praprotnik, gostje povprašujejo predvsem po nastanitvah, kjer je možnost bivanja v naravi in kjer je veliko možnosti za aktivnosti na prostem. "Individualne hiške, apartmaji, bungalovi, glamping hiške in kamp parcele, so v tem trenutku najbolj iskane nastanitve," je izpostavila sogovornica.

"Situacijo, v kateri smo se znašli, vidimo tudi kot priložnost, da se slovenski gostje odločijo tudi za dnevne izlete po Sloveniji, raziskujejo skrite kotičke, se odpravijo v hribe, na morje, jezera, pojedo kaj dobrega in lokalnega, si ogledajo kakšno znamenitost," je še dodala Praprotnikova.

Tudi pri njih so sicer čas, ko so morali svoje objekte zapreti, izkoristili za nekatera vzdrževalna dela; na Obali so prenovili Hotela Histrion z vodnim parkom in velnes centrom, na Bledu pa Hotel Park.