Trgovci že vihajo rokave, obljubljajo varnost in nižje cene

"Z razkuževalci imamo utečen protokol. Pomerjeno obleko ali obutev damo na stran in razkuževalec jo razkuži, tako da naslednji kupec dobi razkužen kos tekstila in obutve,"je pojasnil Aleš Černe, direktor Hervisa.

Čeprav se je večina trgovcev med epidemijo prilagodila in prodajo premaknila na splet, pa nakupovanja v trgovinah ni mogoče nadomestiti, še pravijo trgovci. Strinjajo pa se tudi kupci, ki predvsem pohištvo, gospodinjske aparate in gradbeni material, kot je denimo keramika, želijo najprej videti v živo.

Sezona samooskrbe je pred vrati, kot kaže, so kupci pogrešali stvari za gradnjo in prenovo doma."Izdelki, ki jih radi primemo, pogledamo, recimo aparati, tehnične stvari, orodje–vse to je zelo težko naročiti po spletu," je dejala Lidija Rakuša, direktorica marketinga pri Merkurju.

"Zelo sem vesel, da se trgovine odpirajo," se strinjajo tudi kupci. "Še marsikaj potrebujemo, od oblek do posode, aparatov. Skratka, nič nam ni bilo dosegljivo, zdaj bomo pa nadoknadili," je dejala druga mimoidoča, ki se prav tako veseli ponovnega odprtja.

Nakupovalna središča so sicer delno zaživela že ta teden, ko so lahko obratovale trgovine s površino do 400 kvadratnih metrov. "Ljudje so prešerne, dobre volje, kar zadeva upoštevanje ukrepov, pa lahko rečem, da so se naše stranke že zelo dobro navadile na spoštovanje ukrepov in se tega res zelo lepo držijo," je dejal Andrej Ropret, vodja Cityparka Ljubljana, in dodal, da so pripravljeni.

Trgovci pa bodo še dodatno poskrbeli za varnost. Kot je še dejala Rakuševa, je pomembno da vse znova razkužijo, uredijo in pripravijo. "Lahko povem, da imajo lokali trenutno največ dela s pripravo blaga, s polnjenjem polic in pa tudi s spremembo cen tega blaga, ker so zaloge zelo velike," je dodal Ropret.

Napovedujejo nizke cene

Trgovci tako napovedujejo nizke cene. Ker so bili zaprti večino zime, bo namreč na policah poleg spomladanske tudi večina zimske kolekcije. In ta bo v luči zimskih počitnic, pa tudi na novo odprtih regij še posebej aktualna.

"Te sprostitve smo zelo veseli, prodajamo namreč smučarsko opremo in sedaj bo možno smučati na vseh smučiščih. Če sem prav seznanjen, celo brez dnevnega testiranja. Zato si obetamo kar nekaj strank, ki bodo šle prihodnji teden na smučanje," je še dodal Černe.

Poleg tega pa bo s ponedeljkom znova dovoljeno tudi pomerjanje oblačil.

A še vedno se ne smemo preveč sprostiti – ključni ukrepi za kupce so tako še naprej razkuževanje, nošenje maske in upoštevanje razdalje. Da se trgovine ne bodo spet zapirale, se moramo vseh ukrepov res dosledno držati.