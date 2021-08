Odslej cepivo proti covidu-19 na voljo tudi tujcem, ki bivajo v Sloveniji

Vlada je sinoči sprejela sklep, da Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIJZ) zagotovi 5000 odmerkov cepiv proti covidu-19, ki so odobrena v Republiki Sloveniji, tujcem, ki so trenutno v Sloveniji.

Vlada RS je na včerajšnji 249. dopisni seji sklenila, da se omogoči cepljenje oseb proti covidu-19, ki so v Republiki Sloveniji in jim cepljenje ni zagotovljeno na podlagi Nacionalne strategije cepljenja proti covidu-19 .

Pri zagotavljanju cepiv in pri cepljenju navedenih oseb se kar najbolj uporabljajo pravila, ki so določena v Nacionalni strategiji cepljenja proti covidu-19 , in predpis, ki ureja sledljivost cepljenja, so po vladni seji sporočili iz Urada vlade za komuniciranje (Ukom).

Kot so navedli v sporočilu za javnost, se je namreč pojavila potreba po cepljenju tujih državljanov, ki začasno bivajo v Sloveniji in so v cepilnih centrih izrazili interes za cepljenje, a tu nimajo stalnega oziroma začasnega bivališča, niti niso zdravstveno zavarovani, zaposleni pri delodajalcu s sedežem v Sloveniji ali diplomatski predstavniki drugih držav, rezidenčno akreditirani v Sloveniji.

Pravilnik o določitvi Programa cepljenja in zaščite z zdravili za leto 2021 je v programu Cepljenje in zaščita z zdravili v nujnih razmerah določil cepljenje proti covidu-19 kot priporočljivo. Določil je tudi pogoje cepljenja in obveznost upoštevanja Navodil NIJZ za izvajanje programa, ne glede na vir financiranja cepljenja.

Tako se za navedene osebe namenijo cepiva, ki so odobrena v Sloveniji, med temi cepivi pa bo imela oseba možnost izbire, če bo to dovoljevala količina cepiva. Izvajalci cepljenja ravnajo v skladu s Pravilnikom o potrdilih, vodenju evidenc in zagotavljanju podatkov o cepljenju, neželenih učinkih po cepljenju in zdravstvenih napakah pri cepljenju, navajajo.

Stroške storitve cepljenja plačajo te osebe same, in sicer v višini, ki se izvajalcem cepljenja povrne iz sredstev državnega proračuna za osebe, ki imajo v Republiki Sloveniji sklenjeno zdravstveno zavarovanje. Kot cepilno mesto pa so določeni cepilni centri, ki so navedeni v Prilogi 3 omenjene strategije.