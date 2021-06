Odslej na kulturnih in športnih prireditvah 75-odstotna zasedenost sedišč

Vlada je na seji sprejela spremembe odloka za omejevanje športnih dejavnosti za zajezitev epidemije in povečala dovoljeno kapaciteto sedišč na športnih tekmovanjih z dosedanjih 50 na 75 odstotkov, so sporočili po seji vlade. Povečali so tudi dovoljeno zasedenost zmogljivosti fiksnih sedišč na javnih kulturnih prireditvah do 75 odstotkov.

Vlada Republike Slovenije je izdala spremembe in dopolnitve Odloka o začasnih omejitvah pri izvajanju športnih programov in ga bo objavila v Uradnem listu Republike Slovenije. S spremembo odloka se poveča dovoljena kapaciteta sedišč na športnih tekmovanjih z dosedanjih 50 % na 75 %. Povečali so tudi dovoljeno zasedenost zmogljivosti fiksnih sedišč na javnih kulturnih prireditvah do 75 %. Poleg tega se določa, da se morajo izvajalci programov usposabljanj za strokovno delo v športu enkrat tedensko testirati na virus SARS-CoV-2 s hitrim antigenskim testom. Veljavnost odloka se podaljšuje do vključno 13. junija 2021, spremembe pa začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije, so zapisali v sporočilu za javnost. Na javnih kulturnih prireditvah po novem do 75 odstotkov razpoložljivih sedišč Obiskovalci javnih kulturnih prireditev bodo po noveli odloka odslej lahko zasedli do 75 odstotkov razpoložljivih fiksnih sedišč. Razrahljan pogoj omejitve števila obiskovalcev velja tako v zaprtih javnih prostorih kot na prostem, so sporočili z Urada vlada za komuniciranje. Ostali pogoji in omejitve pri ponujanju kulturnih storitev ostajajo nespremenjeni. Novela odloka začne veljati naslednji dan od objave v Uradnem listu in podaljšuje veljavnost odloka do vključno 13. junija 2021, še piše v sporočilu za javnost.