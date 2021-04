Bi cepljenje proti covidu-19 lahko postalo obvezno? Kaj pravi zakon?

Da se obvezno cepljenje lahko opredeli kot potrebno v demokratičnih družbah, je odločilo Evropsko sodišče za človekove pravice, ki je sicer presojalo argumente čeških družin, ki so se pritožile nad izključitvijo iz vrtca. Čeprav zakon določa obvezno cepljenje proti devetim boleznim, nekateri starši svojih otrok niso želeli cepiti. Tudi pri nas že nekaj mesecev sicer velja določba, da se necepljeni otroci ne bodo mogli vpisati v javne vrtce.

"Takoj ko cepljenje ni obvezno, je precepljenost pri nas silno nizka," je že decembra dejal Alojz Ihan, specialist klinične mikrobiologije in imunologije iz Medicinske fakultete.

Ko so pripravljali sprembe zakona o nalezljivih boleznih, aktualna vlada ni predvidela, da bi bilo cepljenje proti novemu korona virusu obvezno, je pa zato po cepilni strategiji za nekatere, med drugim taksiste, trgovce in šolnike, obvezno testiranje. Gre seveda za tiste, ki še niso bili cepljeni oziroma koronavirusa še niso preboleli.

Je pa vlada sprejela odločitev, da bo prostovoljno testiranje na voljo tudi za učence tretje triade in srednješolce. "Če se moramo testirati učitelji, se mi zdi, da smo v neenakovrednem položaju, saj tudi dijaki lahko prenašjo virus in so v nevarnosti tudi sami," je dejala Katarina Torkar Papež, učiteljica na Gimaziji Poljane. "To je izjemen trenutek, ko otroku lahko rečeš, da bo to naredil, da bo bolj zdrav. Oni se pa sprašujejo o otrokovih pravicah. Pa saj vrtajo po svojem nosu! To so neumnosti," pa je dejal Dušan Merc, upokojeni učitelj in ravnatelj.