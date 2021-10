'Odziv na začetek pandemije najhujši javnozdravstveni neuspeh'

Vladni pristop, ki so ga podprli tudi strokovnjaki, je poskušal obvladati situacijo in z okužbami doseči čredno imunost, je zapisano v poročilu. To je privedlo do zamude pri uvedbi prvih omejitev, posledice pa so bile izguba več življenj. Toda v poročilu britanskih poslanec je tudi zapisano, da je bilo tudi nekaj uspehov – zlasti program cepljenja. Celoten pristop – od raziskav in razvoja do uvajanja cepljenja – je opisan kot "ena najučinkovitejših pobud v zgodovini Združenega kraljestva".

Ugotovitve so podrobno opisane v dolgo pričakovanem poročilu – Koronavirus: kaj smo se naučili do sedaj – Odbora za zdravje in socialno varstvo ter Odbora za znanost in tehnologijo, v katerih so poslanci vseh strank. Odbora tako na 150 straneh pokrivata različne uspehe in pomanjkljivosti v času pandemije, ki je doslej zahtevala več kot 150.000 življenj, poslanci pa jo opisujejo kot največji izziv v stoletju. "Združeno kraljestvo je združilo nekaj velikih dosežkov z nekaterimi velikimi napakami. Bistveno se je učiti iz obeh," so dodali v izjavi, ki je priložena poročilu.