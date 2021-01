Ogrožen vpis na fakultete? Vlada ni dala soglasja

Janša pa trdi, da ne drži, da je ustavil objavo razpisa. "Gradivo je bilo predloženo šele nekaj dni nazaj, je strateške narave, mora ga pred vlado obravnavati pristojni odbor, ki za presojo potrebuje podatke o kadrovskih potrebah gospodarstva, javnega sektorja in države nasploh," je pojasnil. Lukšič pa mu nadalje očita, da bi na to morali misliti prej, saj se razpis sprejema vsako leto ob istem času.

V neformalni razpravi naj bi, tako še piše časnik, predsednik vlade Janez Janša dejal, da je treba najprej ugotoviti, kakšne so dejanske potrebne na trgu delovne sile, in nato temu prilagoditi število vpisnih mest na posameznih študijskih programih.

Vlada na četrtkovi seji ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v študijskem letu 2021/2022, čeprav je to pogoj za objavo razpisa – oziroma, kot piše današnji Dnevnik , o tem sploh ni razpravljala. Po njihovih informacijah je ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ), ki ga vodi Simona Kustec , dokument z deležniki uskladilo pravočasno in je pričakovalo, da bo vladno soglasje samo formalnost.

"Od ministrice pričakujemo, da dejanje obsoja in se od njega distancira"

Društvo Alternativna akademija, ki jo vodi profesor dr. Darko Štrajn, je v zvezi s tem Kustečevo v javnem pismu pozvalo, naj "nemudoma pojasni, zakaj vlada ni dala soglasja k objavi razpisa za vpis v študijsko leto 2021/2022, s čimer je ogroženo tekoče vpisovanje na fakultete za letošnjo generacijo".

Kot so zapisali v pismu, je "pri tem prišlo do grobega političnega posega v avtonomijo univerze". Od ministrice pričakujejo, da "takšno dejanje obsoja in se od njega distancira, hkrati pa, da stori vse, da se vpis nemoteno izvede, saj bo v nasprotnem prišlo do njegove blokade že letošnje leto, situacijo pa poslabšuje še izvedba informativnih dnevov, ki je tik pred vrati".

V nasprotnem primeru, pravijo, bo domači in mednarodni javnosti dala jasno vedeti, da aktivno sodeluje "pri najbolj brutalni in samovoljni demontaži države z aktom posega v delovanje javnega izobraževanja".