Okaral stranko, ki ni nosila maske, in prejel 90.000 evrov napitnine

90.000 evrov. To je napitnina, ki jo je dobil Lenin Guttierez, ki dela v kavarni Starbucks v kalifornijskem San Diegu. Velikanski znesek pa ni nagrada za odlično kavo, ampak se mladenič zanj lahko zahvali neprijetni in jezni stranki, ki si v kavarni ni želela nadeti maske, nato pa ga je poskušala očrniti na Facebooku. Toda dosegla je le to, da so s spletno kampanjo in donacijami ljudje odgovorno vedenje mladega uslužbenca nagradili.