Okoljski minister Andrej Vizjak pozitiven na testu za novi koronavirus

Minister za okolje in prostor Andrej Vizjak je testiranje na okužbo z novim koronavirusom opravil v torek, 3. novembra. Izkazalo se je, da je test pozitiven.

Vizjak je bil sicer v samoizolaciji že od torka, 27. oktobra. Vira okužbe ni mogoče določiti, po vsej verjetnosti pa se je okužil od žene, ki je bila na testu prav tako pozitivna in se je verjetno okužila na delovnem mestu v Splošni bolnišnici Brežice ob stiku z obolelimi. "Minister Vizjak se počuti dobro, znakov okužbe ne kaže. Do nadaljnjega ostaja v samoizolaciji," so še zapisali na Ministrstvu za okolje in prostor.