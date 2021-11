Okrepljen nadzor izvajanja pogoja PCT v javnem potniškem prometu

Uporabnike javnega potniškega prometa na ministrstvu za infrastrukturo pozivajo, naj dosledno spoštujejo pogoje prebolevnosti, cepljenosti ali testiranja (PCT), ki jih določa odlok o začasnih ukrepih za preprečevanje in obvladovanje okužb z nalezljivo boleznijo covid-19. Potniki se morajo za uporabo javnega potniškega prometa izkazati z veljavnim potrdilom PCT in osebnim dokumentom.

Izjema od pogoja PCT velja le za osebe, ki so mlajše od 12 let, učence in dijake. Potniki, ki teh pogojev ne izpolnjujejo, javnega prevoza ne morejo koristiti.

Ministrstvo in inšpektorat ob tem sporočata, da bosta zaradi trenutnih epidemioloških razmer v državi okrepila nadzor nad izpolnjevanjem tega pogoja v javnem potniškem prometu. Ob tem dodajajo, da je v času veljavnosti odloka na javnih prevoznih sredstvih (kamor sodijo tudi žičniške naprave za prevoz oseb v zaprtih kabinah) za vse potnike obvezna uporaba zaščitne kirurške maske ali maske tipa FFP2.

"Z odgovornim ravnanjem lahko vsi prispevamo k boljšemu obvladovanju epidemioloških razmer in omogočimo nemoteno delovanje javnega potniškega prometa. Prizadevajmo si, da bi se izognili potrebam po strožjih ukrepih ali začasnim prekinitvam izvajanja storitev, zato vse uporabnike javnega potniškega prometa vljudno prosimo za sodelovanje in razumevanje," so še dejali.