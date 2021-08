Okrožnica šolam in vrtcem: Odklonitev testiranja je kršitev delovnega razmerja

Cepljene in testiranje na Gospodarskem razstavišču.

Pogoj prebolel, cepljen, testiran (PCT) je za zaposlene na področju vzgoje in izobraževanja obvezen, kar pomeni, da je za tiste, ki niso cepljeni ali prebolevniki, tedensko testiranje delovno-pravna obveza. Odklonitev testiranja ni mogoče razumeti kot obveznost delodajalca, da takemu delavcu zagotovi možnost dela od doma ali čakanje na delo. Neupravičena odklonitev testiranja predstavlja kršitev obveznosti iz delovnega razmerja.

Delodajalec torej lahko uvede disciplinski postopek, lahko izda pisno opozorilo pred odpovedjo ali pa lahko začne postopek odpovedi, kar pomeni, da lahko v skrajnem primeru delodajalec zaposlenega tudi odpusti.

Enako za kršenje delovnega razmerja velja tudi odklonitev nošenja zaščitne maske zaposlenih. Vendar pa učencem, ki so šoloobvezni, ravnatelj ne sme prepovedati sodelovanja pri pouku, če ne nosijo mask.

V okrožnici tudi o zaščitnih maskah

Ministrstvo RS za izobraževanje, znanost in šport (MIZŠ) je v okrožnici, ki so jo pozno popoldne dobile izobraževalne ustanove, prav tako zapisalo, da se v primeru, da učenci ne želijo nositi zaščitne maske, njihove starše takoj seznani s to obveznostjo. V navodilih je zapisano, da bo šola takšne primere predala šolski inšpekciji.

Ravnatelji so pred prejemom okrožnice večkrat opozorili na to, da nimajo pravne podlage in odgovorov na vprašanja, kako ukrepati, če se zaposleni ne bodo držali pogoja PCT.

O okrožnici je sicer v dnevni informativni oddaji poročala TV Slovenija.