So testi za covid-19 prevlečeni z rakotvornim etilen oksidom?

Gre za nov primer širjenja strahu, kjer dejstva srečajo netočne interpretacije. Ali povedano drugače: drži, da je etilen oksid snov, s katero je treba ravnati previdno.

"Etilen oksid ima genotoksične rakotvorne lastnosti, poleg tega lahko vpliva na plodnost ter živčni sistem, zato predstavlja resno tveganje za zdravje ljudi, še posebej v primeru ponavljajoče izpostavljenosti," o lastnostih etilen oksida pišejo pri NIJZ.

Ni pa v primeru testov na novi koronavirus zlorabljen ali namenjen temu, da se poškoduje DNK testiranih.

In kako se je etilen oksid sploh znašel v središču najnovejše teorije zarote v povezavi z novim koronavirusom?

Na Facebooku in YouTubu se je pojavil posnetek, ki lažno navaja, da so palčke za jemanje brisov prevlečene z etilen oksidom ter zato povzročajo raka. Enajstminutni video je bil prvič predvajan 19. marca, od takrat pa je nabral že več tisoč ogledov in se še vedno širi, čeprav ga je tudi Facebook označil kot vsebino, ki širi lažne informacije.

"Če s tem testirate svoje otroke, uporabljate kos plastike z vlakni, ki je bila sterilizirana z etilen oksidom, ki lahko povzroči raka in poškoduje DNK. To je navedeno na embalaži in pred tem svarijo celo na vladni strani. To je pomembno!" je slišati na posnetku. "Čeprav to poškoduje DNK, nekateri dovolijo, da to potiskajo v notranjost glave njihovih otrok, da se dotakne pregrade, ki loči možgane. Ne le, da lahko to povzroči encefalitis, povzroči lahko tudi težave z endokrinim sistemom. Rotim vas, ne testirajte otrok, saj lahko to povzroči levkemijo, limfom, raka dojke. Ne gre za teorijo zarote, saj gre za podatke z embalaže testa in vladne strani," je še mogoče razbrati iz posnetka.

Kot zapisano že uvodoma, tudi pri nas torej pristojni opozarjajo pred nevarnostmi, ki jih predstavlja etilen oksid. Drži tudi, da ga v obliki plina uporabljajo za sterilizacijo testov. Ne drži pa, da so testi "prevlečeni s to snovjo". Velik del procesa sterilizacije je namreč vezan na to, da se zagotovi, da je etilen oksid izločen iz končnega izdelka, morebitni ostanki pa ne presegajo ravni, ki jo predpisujejo mednarodni standardi.

Etilen oksid je sicer klasična snov za sterilizacijo medicinske opreme, kot poroča Reuters, ga v ZDA uporabljajo za sterilizacijo polovice tovrstne opreme.

Osnovni postopek za sterilizacijo izdelkov sicer vključuje več korakov: predkondicioniranje in vlaženje, vnos plinov, izpostavljenost, iztis in izpiranje zraka. Nato se določi čas za prezračevanje, da se dodatno odstrani ostanke. Študija iz leta 2017, ki so jo opravili na bombažnih brisih za zbiranje vzorcev DNK, je ugotovila, da so tudi ostanki EO po treh tednih padli pod raven, ki jo je sploh mogoče meriti.

Na britanskem ministrstvu za zdravje so medtem za Reuters odločno zanikali, da testi za covid-19 predstavljajo nevarnost za ljudi. "Testi so temeljito preverjeni in so varni za redno uporabo. Širjenje drugačnih informacij je netočno in škodljivo," so zapisali. Kot so dodali, je etilen oksid uporabljen za sterilizacijo medicinske opreme, da se s tem zagotovi varnost uporabe.

Pod črto – drži torej, da je etilen oksid kancerogen, a je tudi široko uporabljan za sterilizacijo, postopek sterilizacije pa je jasno nadzorovan, da se zagotovi, da so ostanki snovi zanemarljivi, sterilizirane naprave pa so varne za uporabo.