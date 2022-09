Okužb veliko, stanje v bolnišnicah povsem mirno

Podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o novih okužbah s koronavirusom kažejo podobno sliko kot minule dni: okužb je veliko, težkih primerov pa še naprej malo.

V sredo so tako pristojni v Sloveniji potrdili 2386 novih okužb, kar je nekoliko manj kot v torek, ko jih je bilo 2413, in v ponedeljek, ko so jih našteli 3432. Opravili so 8072 hitrih antigenskih in 951 PCR-testov. Število aktivnih primerov je po podatkih NIJZ zraslo na 27.644.

Čeprav okužb ni malo, je stanje v bolnišnicah – vsaj glede na podatke minulih dni – mirno. V torek je bilo tako po podatkih ministrstva za zdravje v bolnišnicah 194 okuženih, med njimi 66 zaradi covida-19. Na intenzivni negi je bilo 12 oseb s potrjeno okužbo, osem med njimi zaradi covida-19. Bolezen ta dan ni terjala življenj. Podatkov za sredo še ni.