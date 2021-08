Okužba doslej potrjena pri 42 udeležencih maturantskega izleta v Grčijo

Po ocenah NIJZ je v Sloveniji trenutno 3495 aktivnih primerov okužbe. Med okuženimi so tudi maturanti, ki so se nedavno vrnili z izleta na grški otok Krf. Več podrobnosti je na novinarski konferenci predstavil direktor NIJZ Milan Krek.

Kot je poudaril, gre za podoben primer kot julija, ko so se z maturantskega izleta v Španiji v domovino vrnili okuženi slovenski maturanti. Tako izlet na Krf kot v Španijo je organizirala ista turistična agencija, je navedel Krek. Maturanti so se s Krfa vrnili med 17. in 18. avgustom, NIJZ pa je do zdaj opravil epidemiološka poizvedovanja in potrdil 42 primerov okužbe. NIJZ omenjeni izbruh virusa obravnava prednostno, za udeležence in spremljevalce izleta pa so predlagali karanteno na domu in jim posredovali ustrezna navodila.