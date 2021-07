Okužba tudi med gorenjskimi maturanti, ki so se vrnili iz Španije

Po današnji potrditvi prvega primera okužbe med to skupino dijakov je epidemiološka služba NIJZ takoj izvedla epidemiološko obravnavo okužene osebe in nadaljnje epidemiološko poizvedovanje. Tako je za vse udeležence tega maturantskega izleta predlagala karanteno na domu od 8. do vključno 17. julija. "Vse udeležence tega maturantskega izleta pozivamo, da upoštevajo navodila za osebe v karanteni na domu," so zapisali na NIJZ.

Karantena na domu zaradi visoko tveganega stika z okuženo osebo traja 10 dni od zadnjega visoko rizičnega tesnega stika z okuženo osebo in se je ne da prekinjati niti z negativnim testom. Ob tem na NIJZ še navajajo, da je bilo med udeleženci maturantskega izleta v Lloret de Mar, ki so se v Slovenijo vrnili v soboto, torej gre za dijake z Dolenjske, do vključno četrtka potrjenih 89 okužb. Epidemiološka služba NIJZ je do četrtka izvedla epidemiološko poizvedovanje pri vseh udeležencih tega maturantskega izleta, to pomeni, da so vse udeležence poklicali, se z njimi pogovorili in jim podali nadaljnja navodila. Rezultati sekvenc pozitivnih vzorcev dolenjskih dijakov pa bodo predvidoma znani konec prihodnjega tedna, je STA izvedla neuradno.