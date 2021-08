Okužba z različico delta predstavlja dvakrat večje tveganje za hospitalizacijo

Študija, ki so jo opravili strokovnjaki z Univerze v Cambridgeu in Angleška zdravstvena agencija (Public Health England), velja za prvo, ki primerja tveganje za hospitalizacijo pri obeh različicah novega koronavirusa. Študije so do zdaj večinoma pokazale le, da je omenjena različica bolj prenosljiva.

Raziskovalci so v obdobju med marcem in majem, ko sta v Veliki Britaniji krožili različici alfa in delta, spremljali potek bolezni pri 43.338 bolnikih. 8682 sodelujočih v študiji je bilo okuženih z različico delta, ostali pa z alfo. Približno eden od 50 bolnikov je potreboval zdravljenje v bolnišnici v roku 14 dni po prvem pozitivnem testu. Ko so raziskovalci v analizi upoštevali starost in druge dejavnike, so ugotovili, da je bilo tveganje hospitalizacije pri okužbi z različico delta več kot dvakrat večje kot pri okužbi z različico alfa.