Okužba z novim koronavirusom prekinila pogajanja o brexitu

V Bruslju se je v ponedeljek začel ključen teden v pogajanjih o odnosih med Londonom in Brusljem po brexitu. Po več kot osmih mesecih pogajanj in manj kot mesec in pol pred iztekom prehodnega obdobja, v katerem Združeno kraljestvo še ostaja v carinski uniji in notranjem trgu EU, ostajajo odprta tri ključna vprašanja: enaki konkurenčni pogoji, ribištvo in upravljanje sporazuma.

Ob ugibanjih, ali bosta EU in Združeno kraljestvo po mesecih zastoja vendarle uspela doseči dogovor, je v sredo neimenovani visoki diplomat EU opozoril, da je zadnji rok za sklenitev sporazuma ponedeljek, 23. november.