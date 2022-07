Okužbe naraščajo: v ponedeljek so jih potrdili 2764

Pristojni so v ponedeljek opravili 8380 HAG- in 940 PCR-testov ter potrdili 2764 okužb z novim koronavirusom, to je 2271 več kot v nedeljo in 399 več kot prejšnji ponedeljek. Po oceni Nacionalnega inštituta za javno zdravje je v Sloveniji trenutno 20.267 aktivnih primerov okužbe.

Sedemdnevno povprečje potrjenih primerov trenutno znaša 1.556, kar je 63 več kot dan prej. Število potrjenih primerov v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev pa je trenutno 957, kar je 47 več kot dan prej, kažejo podatki Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ). icon-expand V Sloveniji je trenutno 20.267 aktivnih primerov okužbe z novim koronavirusom. FOTO: Shutterstock V Sloveniji je trenutno 20.267 aktivnih primerov okužbe, kar je 992 več kot dan prej, ko so jih pristojni našteli 19.269. icon-food-cookie Za ogled vsebine z družbenih omrežij omogoči piškotke družbenih omrežij. Omogoči piškotke Z enim odmerkom je cepljenih 1.265.910 ljudi, z vsemi odmerki pa 1.222.360, še navaja NIJZ. PREBERI ŠE Hitra rast okužb, bolniki z rakom pozivajo k ukrepom