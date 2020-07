16 okužb v vipavskem domu starejših, lokacij za osamitev obolelih izven domov pa ni

Po dodatnih testiranjih na okužbe z novim koronavirusom v centru starejših v Vipavi so okužbo potrdili še pri enem zaposlenem in enem stanovalcu. Skupaj je tako okužba potrjena pri sedmih zaposlenih in devetih stanovalcih. Danes dopoldne so sicer opravili test pri okrog 40 stanovalcih in 12 zaposlenih. Prvo okužbo so v Centru starejših Pristan Vipava potrdili v petek pri enem od stanovalcev, vir okužbe pa še ni znan.

Kot je povedal direktor vipavskega centra starejših Martin Kopatin, ostaja še okrog 20 stanovalcev doma, ki jih bodo testirali danes pozno popoldne ali v torek zjutraj.

Na ljubljansko infekcijsko kliniko so že premestili štiri stanovalce, pri katerih so najprej odkrili okužbo, ostalih pet okuženih pa je še vedno v domu, saj ne kažejo znakov obolelosti. Stanovalci ostajajo v svojih sobah v osamitvi. "Iz bolnišnice danes še nimamo informacij, kako se počutijo tja premeščeni naši stanovalci, ostali pa se počutijo dobro in ne kažejo nobenih znakov bolezni," je dejal Kopatin.

Na današnjem kriznem sestanku Civilne zaščite Občine Vipava so sklenili, da bi v šempetrsko bolnišnico premestili še pet okuženih stanovalcev, ki bi bili tam na opazovanju oziroma po potrebi na zdravljenju.

Pogovarjali so se tudi o tem, kako bi zagotovili dodatno osebje v centru v času, ko bodo morali biti okuženi zaposleni v karanteni. Kot je povedal vipavski župan Goran Kodelja po sestanku, se je direktor centra Pristan že pogovarjal z nekaterimi študenti medicine in dijaki zdravstvene nege, ki bi prišli na pomoč pri oskrbi stanovalcev v času pomanjkanja zaposlenih. Tem bo treba zagotoviti namestitve, če bodo v Vipavo prišli iz drugih delov Slovenije. Prav tako bodo pripravili en ali dva stanovanjska objekta, kamor bi za čas okužbe v centru namestili zdrave in neokužene zaposlene, da bi se izognili morebitni zunanji okužbi z novim koronavirusom.