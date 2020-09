V ponedeljek potrdili 99 novih okužb. V UKC Maribor okuženi štirje zaposleni

Ob 2.382 testih so v ponedeljek potrdili 99 okužb z novim koronavirusom. V bolnišnicah se zdravi 84 bolnikov s covidom-19, 16 jih je na intenzivni negi. Virus se še naprej najbolj širi v domovih za starejše občane, bolnišnicah, šolah in tudi delovnih organizacijah. Direktor bolnišnice UKC Maribor je povedal, da so v minulih dneh odkrili štiri okužbe med njihovimi zaposlenimi. Gre za dva zdravnika in dva delavca v zdravstveni negi. 19 članov osebja so preventivno poslali v karanteno.

V ponedeljek so v Sloveniji opravili 2.382 testov in potrdili 99 okužb s koronavirusom, je prek Twitterja sporočila vlada. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 84 bolnikov s covidom-19, od tega jih je 16 na intenzivni negi. V ponedeljek zaradi novega koronavirusa ni umrl nihče. Kot je v torek na novinarski konferenci izpostavil vladni govorec Jelko Kacin, okužbe s koronavirusom že več tednov ostajajo razpršene po vsej državi. Virus se še vedno najbolj širi v domovih za starejše občane, bolnišnicah, šolah in tudi delovnih organizacijah, je navedel Kacin. Že včeraj je bilo znano, da so nove primere okužb zabeležili med zaposlenimi v UKC Ljubljana in UKC Maribor ter v nekaterih manjših bolnišnicah. O aktualnem stanju v UKC Maribor, je na izjavi za javnost, ki jo prenašamo v živo, spregovoril direktor bolnišnice Vojko Flis. Da so od petka do ponedeljka odkrili okužbe pri štirih zaposlenih, je povedal Flis. Gre za dva zdravnika in da delavca iz zdravstvene nege. Preventivno so 19 članov osebja poslali v karanteno, je povedal direktor UKC Maribor. Da ima osebje bolnišnice še vedno težave pri odkrivanju vira okužbe, saj bolniki pogosto ne želijo razkriti, s kom so bili v stiku. Pri tem jih vodi strah, je prepričan Flis. V UKC Maribor imajo za covid bolnike na voljo 25 mest, štiri za intenzivno nego. Kacin je na včerajšnji novinarski konferenci omenil, da bi v Sloveniji, v kolikor bi se število bolnikov s covidom-19 močno povečevalo, pomožne bolnišnice lahko organizirali v večjih telovadnicah. Da na UKC Maribor o tem še ne razmišljajo, saj da za to vsaj za zdaj ne vidijo potrebe, je to komentiral Flis. Gantar: Možnost ponovne razglasitve epidemije vedno obstaja Vodja svetovalne skupine pri ministrstvu za zdravje Bojana Beović je v torek spomnila, da je bila osnovna ideja ustaviti val epidemije covida-19 s strogimi ukrepi, nato pa poskušati živeti z novim koronavirusom. "A virus premalo poznamo, da bi vedeli, ali je to dejansko mogoče. Imamo kombinacijo predvidevanj in želje, da bi živeli na način nove normalnosti," je opisala. Za zdaj po njenih besedah kaže, da bo zima prinesla bistveno slabšo situacijo. Epidemiološka situacija se je začela slabšati že septembra, številne države po svetu pa že razmišljajo oz. vpeljujejo nove omejitve za zajezitev širjenja okužbe s koronavirusom. "Glede na to da je slovenski zdravstveni sistem bistveno bolj krhek kot zdravstveni sistemi zahodnoevropskih držav, moramo biti še toliko bolj previdni in pravočasno pritisniti na zavoro, morda tudi v obliki razglasitvi epidemije," je opozorila. Trenutno je hospitaliziranih okoli 80 bolnikov s covidom-19, če pa bi njihovo število naraslo na trikrat toliko, pa bi po oceni infektologinje že bilo smiselno razmišljati o strožjih ukrepih. V primeru, da bi število hospitaliziranih naraščalo s trendom zadnjih desetih dni, bi do tega lahko prišlo že v drugi polovici oktobra, je opozorila in poudarila, da je to treba ustaviti že prej. Tudi zdravstveni minister Tomaž Gantar je včeraj dejal, da možnost ponovne razglasitve epidemije vedno obstaja. "Omejujoč dejavnik, ko se bo treba odločiti, bo zmogljivost zdravstvenega sistema in ko bomo imeli v zdravstvu zapolnjeno določeno število kapacitet," je dejal v izjavi za medijem po včerajšnjem rednem posvetu vodij koalicijskih strank. Pomembno je, da ne pride do kolapsa zdravstvenega sistema.