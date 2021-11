Okužbe se še naprej pospešeno širijo: v torek izdanih več kot 4000 TAN-kod

Da smo tudi v torek v Sloveniji zabeležili veliko novih okužb, kaže že podatek, da je bilo izdanih več kot 4000 TAN-kod, natančneje 4018. Uradno število potrjenih primerih za včerajšnji dan sicer še čakamo. Prav tako še čakamo podatek o številu hospitaliziranih bolnikov s covidom-19. Bolnišnice so sicer na robu zmogljivosti, so že v ponedeljek opozarjali v obeh največjih slovenskih bolnišnicah, UKC Ljubljana in UKC Maribor.

Dogajajo se največji premiki zdravstvenega kadra v zgodovini samostojne Slovenije, na pomoč hitijo tudi vojaški zdravniki, študentje, dijaki in prostovoljci Rdečega križa. Smo pri maksimalnih zmogljivostih, ki zagotavljajo vsaj minimalni standard obravnave. Vsi nenujni posegi so bili odpovedani ali pa se odpovedujejo, bolnišnice te dni svoje kadrovske zmogljivosti prioritetno usmerjajo v zdravljenje covidnih in necovidnih bolnikov z oznako nujno ali zelo hitro. PREBERI ŠE V Ljubljani prostih še deset intenzivnih postelj, v Mariboru še sedem Kot je povedala vodja vladne svetovalne skupine za covid-19 Mateja Logar se razmišlja o dodatnem omejevanju storitvene dejavnosti, študiju na daljavo in delu od doma, kjer je to mogoče. PREBERI ŠE Kako naprej? Logarjeva: dodatno omejevanje storitvene dejavnosti, študij na daljavo, delo od doma