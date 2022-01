Okužbe tudi med zaposlenimi v zdravstvu, v UKC Ljubljana 229 okuženih in v karanteni

Okužbe z novim koronavirusom se širijo tudi med zdravstvenimi delavci. V UKC Ljubljana je 109 zaposlenih v karanteni, 120 jih je okuženih. O povečanju okužb poročajo tudi iz jeseniške in celjske bolnišnice, kar vpliva na izvedbo programa zdravstvenih storitev. V trboveljski bolnišnici se prav tako srečujejo z okužbami med zaposlenimi, a tam stanje za zdaj ni kritično.

Intenzivni oddelek v SB Jesenice FOTO: Bobo

Krivulja okuženih z novim koronavirusom se je znova strmo obrnila navzgor s prihodom petega epidemičnega vala in novo različico virusa, ki je bolj kužna, hkrati pa je do te mere spremenjena, da se z njo okužijo tudi številni cepljeni in prebolevniki. Okužbe se pojavljajo tudi med zdravstvenimi delavci.

V Univerzitetnem kliničnem centru (UKC) Ljubljana navajajo, da imajo v karanteni 109 zaposlenih, poleg tega jim imajo še 120 v izolaciji zaradi okužbe z novim koronavirusom. Zaradi covida-19 je torej odsotnih 229 od več kot 8000 zaposlenih. Izzivom glede kadrov in organizacije dela se bodo sproti prilagajali, za zdaj večjih sprememb ne načrtujejo, so navedli za 24ur.com. V največji bolnišnici v državi imajo sicer danes hospitaliziranih 181 covidnih bolnikov, od tega jih 67 potrebuje intenzivno zdravljenje. V Splošni bolnišnici Jesenice danes zdravijo 12 covidnih bolnikov na bolniškem oddelku in dva na intenzivni terapiji. Tudi v osrednji gorenjski bolnišnici se srečujejo z okužbami. "Na žalost se tudi pri nas povečuje število okužb med zaposlenimi, kar posledično vpliva na delo oz. realizacijo programa, zato to dnevno prilagajamo," so navedli. Tako nameravajo danes aktivirati tretjo fazo organizacije dela skladno s Priporočili NIJZ za obravnavo zdravstvenih delavcev s sumom na okužbo ali po izpostavitvi okužbi z novim koronavirusom. Ta namreč predvidevajo, da v primeru zmanjšanja števila razpoložljivih zdravstvenih delavcev v bolnišnici oz. zdravstveni ustanovi posameznemu delavcu, ki je bil v tveganem stiku z okuženim, ni treba v karanteno, če ne kaže znakov bolezni.