V ponedeljek potrdili 1474 novih okužb

Po 24. decembru se pri nas ponovno zaostrujejo ukrepi. Vlada je na dopisni seji za čas med prazniki določila nekatere izjeme pri prehajanju med občinami in regijami za namen obiska ter z odlokom o začasni prepovedi ponujanja in prodajanja blaga in storitev potrošnikom v RS zmanjšala število izjem glede na trenutno veljavne, kar pomeni, da se znova zapirajo frizerji, kozmetični saloni, čistilnice, prodajalne z oblačili in obutvijo ter tehnične trgovine.

Prehajanje med občinami in regijami za namen obiska bo med prazniki dovoljeno v obdobju:

– od 24. decembra od 12. ure do 25. decembra 2020 do 20. ure,

– od 31. decembra 2020 od 12. ure do 1. januarja 2021 do 20. ure.

Še naprej pa bodo veljala tudi vsa trenutna določila, torej policijska ura in prepoved zbiranja. Tako naj bi bilo vsaj do ponedeljka, 4. januarja, potem pa je odvisno od epidemiološke slike. Vlada bo danes odločala še o omejitvah in določilih pri prehajanju meja med prazniki.