PRENOS V ŽIVO: Kacin: Jesenski val okužb je prišel prej, kot smo pričakovali

V ponedeljek so v Sloveniji opravili 2335 testov na okužbo z novim koronavirusom, 88 jih je bilo pozitivnih, je vlada sporočila na Twitterju. V bolnišnicah se zdravi 71 bolnikov s covidom-19, od tega jih 13 potrebuje intenzivno zdravljenje. Umrl ni noben bolnik s covidom-19. Iz bolnišnične oskrbe so odpustili osem bolnikov. Novinarsko konferenco o aktualnem stanju, prenašamo v živo!

V Sloveniji smo doslej potrdili 4558 primerov okužb z novim koronavirusom, skupaj je umrlo 142 bolnikov s covidom-19.

Aktualno stanje na novinarski konferenci predstavljata vladni govorec Jelko Kacinin Bojana Beovič, vodja strokovne skupine za zajezitev in obvladovanje epidemije covid-19 pri Ministrstvu za zdravje. Kacin je povedal, da so 24 novih okužb odkrili v Ljubljani, šest pa v Mariboru. Štiri nove okužbe so potrdili v domu Danice Vogrinec v Mariboru, kjer imajo zdaj skupaj 59 okužb. "Jesenski val okužb je prišel prej, kot smo pričakovali, tako pri nas kot v večini drugih evropskih držav," je opozoril. Prejšnji teden je bilo po njegovih besedah v povprečju vsak dan testiranih 2620 oseb. Epidemiološko stanje je resno, zato je pomembno, da čim prej odkrivamo nova žarišča, je poudaril in opomnil na pomembnost spoštovanja ukrepov, ki so v veljavi. Z njimi bomo zmanjšali obremenitev epidemiologov in zdravstvenega osebja ter zajezili širjenje virusa. V Pivki v karanteni 126 občanov V Pivki je včeraj ponovno zasedal Občinski štab civilne zaščite, ki se je seznanil z epidemiološko situacijo v občini. Število potrjenih primerov v občini še vedno narašča – po podatkih NIJZ imajo 35 aktivnih primerov. V karanteni je skupaj 126 občanov.Občinski štab CZ je zato do konca meseca podaljšal ukrep omejitve uporabe zaprtih športnih objektov v občini za delovanje klubov in rekreacije. Prav tako še vedno ni dovoljeno izvajanje prireditev v zaprtih prostorih. "Občinski štab CZ poziva vse občane občine Pivka, da se dosledno držijo vseh samozaščitnih ukrepov, ki so pravilna uporaba maske, uporaba maske v vseh zaprtih javnih prostorih, redno umivanje rok, higiena kašlja, ohranjanje distance, redno zračenje prostorov, če imate vročino ali se slabo počutite, ne hodite v službo in pokličite osebnega zdravnika, v kolikor ga ne uspete priklicati, pokličite dežurno številko 030 311 688 (vsak dan od 9.00 do 16.00 ure)," so zapisali. Vse občane tudi pozivajo, da preložijo vsa načrtovana praznovanja obletnic, rojstnih dni in piknikov. V Pegazovem domu v Rogaški Slatini še dve novi okužbi V Pegazovem domu starejših v Rogaški Slatini so v ponedeljek okužbo zabeležili še pri enem stanovalcu in eni zaposleni osebi. Tako je v domu okuženih 19 stanovalcev in šest zaposlenih, je povedala direktorica doma Kristina Kampuš.Dejala je tudi, da šest stanovalcev ostaja na zdravljenju v bolnišnicah po Sloveniji, v rdeči coni doma, ki so jo uredili v kletnih prostorih, pa imajo trenutno nameščenih 13 okuženih oseb. Po njenih besedah so stanovalci v domu izolirani v svojih sobah, nekateri pa so začasno premeščeni iz sob, kjer je bila potrjena okužba, v drugo sobo oz. drugo skupino. V domu imajo 130 stanovalcev, od tega se dva že nekaj časa zdravita v bolnišnici, zaposlenih pa je 75 oseb.

icon-expand V ponedeljek so potrdili 88 novih okužb. FOTO: Dreamstime

Mariborska vstopna točka za odvzem brisov odraslim v Novi vasi Medtem pa se je mariborska vstopna točka za obravnavo in odvzem brisov pri odraslih bolnikih s sumom na okužbo z novim koronavirusom preselila s Tezna v Novo vas. Kot so sporočili iz mariborskega zdravstvenega doma, so na lokaciji Ceste proletarskih brigad 71 namestili štiri bivalnike. "Lokacija je bila izbrana kot najbolj ustrezna, saj se ob njej nahaja Zdravstvena postaja Nova vas z vso potrebno zdravstveno infrastrukturo. V tej enoti deluje večje število zdravstvenih delavcev, ki zagotavljajo zdravstveno in zobozdravstveno oskrbo odraslih in otrok, na lokaciji se nahaja tudi laboratorij za odvzem krvi," so navedli. Ob tem je organiziran tudi tako imenovani "drive in" sistem za odrasle in šolarje, ki omogoča hiter odvzem brisa brez pregleda in zapuščanja osebnega vozila, s čimer želijo še dodatno preprečevati možnost kontakta in prenosa okužbe.

Na mariborski vstopni točki so do 18. septembra testirali nekaj več kot 13.000 ljudi, od teh je bilo 359 oseb pozitivnih na covid-19.