V torek 3166 okužb, strožji nadzor preverjanja pogoja PCT v lokalih

V torek so pristojni v Sloveniji opravili 8308 testiranj PCR in potrdili 3166 novih okužb s covidom-19. Pozitivnih je bilo tako 38,1 odstotka opravljenih testov PCR, kar je več kot dan prej, ko je odstotek znašal 37,8. Višje število pozitivnih smo v Sloveniji zabeležili le 5. januarja, ko je bilo potrjenih 3428 okužb. Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je opozoril, da ne smemo več ignorirati naraščajočih številk. "Če ne prenehamo z izgovori pri PCT, bomo morali v 'lockdown'," je zapisal in dodal, da je sklical tudi inšpekcijske službe in naročil strožji nadzor lokalov.

Pristojni so v torek opravili 8308 testov PCR, kar je največ doslej. Sicer so opravili tudi 23.003 hitrih antigenskih testov, potrdili so 3166 okužb z novim koronavirusom. Vse pozitivne hitre teste dodatno potrjujejo s testi PCR. Delež pozitivnih testov je bil tako v torek za 0,3 odstotne točke višji kot dan prej. Povprečje potrjenih primerov v zadnjih sedmih dneh znaša 1954, kar je več kot dan prej, ko je povprečje znašalo 1810. Štirinajstdnevno povprečje potrjenih okužb na 100.000 prebivalcev je 1051 oziroma 92 več kot dan prej (959). Število aktivnih primerov v državi po podatkih Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) znaša 22.188 in je od ponedeljka naraslo na 1936 (20.252). Delež pozitivnih testov PCR se še naprej povečuje, v torek je bilo pozitivnih 38,1 odstotka opravljenih testov. Število je preseglo odstotek ponedeljka, posledično pa je to največji delež pozitivnih testov PCR v tokratnem valu. Največ pozitivnih testov je bilo sicer 5. januarja letos, in sicer 3428, kar je za 262 več kot ta torek. Je pa bil januarja precej višji tudi delež pozitivnih, za razliko od torkovih 38,1 odstotka je bil skoraj 50-odstoten (49,3 odstotka). Počivalšek naročil strožji nadzor preverjanja pogoja PCT v lokalih Minister za gospodarstvo Zdravko Počivalšek je v odzivu na več kot 3000 potrjenih okužb z novim koronavirusom opozoril, da ne smemo več ignorirati naraščajočih številk. "Če ne prenehamo z izgovori pri PCT, bomo morali v lockdown," je zapisal. Danes je sklical inšpekcijske službe in naročil strožji nadzor lokalov, je dodal. "Če bo treba, bomo lokale, ki nadzora ne izvajajo, v skladu z zakonodajo tudi zaprli," je napovedal.