Okužbo s koronavirusom potrdili pri 4,6 odstotka vseh polno cepljenih pri nas

Med vsemi potrjenimi primeri okužb s koronavirusom je bilo od 4. februarja do 2. decembra polno cepljenih oseb 52.921 (20,7 odstotka) in 202.896 necepljenih oziroma delno cepljenih (79,3 odstotka). Od 1. marca do 28. novembra je bilo med hospitaliziranimi 18,1 odstotka oz. 1392 polno cepljenih in 6302 oz. 81,9 odstotka necepljenih ali delno cepljenih, še navajajo na zdravstvenem ministrstvu.

Ta torek je bilo po podatkih ministrstva na covidnih oddelkih hospitaliziranih 1005 bolnikov, od tega jih je bilo 739 na navadnih oddelkih, 266 pa v enotah intenzivne terapije. Od 739 bolnikov na navadnih oddelkih je bilo 243 polno cepljenih, kar predstavlja 32,8 odstotka. Necepljenih je bilo 496 oz. 67,11 odstotka bolnikov.