Okužene iz škofjeloškega centra starejših premeščajo v telovadnico osnovne šole

Kot je povedala direktorica Centra slepih, slabovidnih in starejših Škofja Loka Silva Košnjek, so v petek popoldan začeli iskati potreben material in opremo. V soboto zjutraj so začeli s hišniki in nekaterimi drugimi zaposlenimi preseljevati prvo opremo ter s pomočjo zunanjega izvajalca urejati telovadnico bližnje Osnovne šole Jela Janežiča za preselitev stanovalcev centra.

S postavitvijo predelnih sten so športno dvorano preuredili v sobe, in sicer v 10 triposteljnih sob, sedem dvoposteljnih in eno enoposteljno. Tako je v dvorani prostora za 45 stanovalcev. Vsi imajo tudi ustrezne sanitarije in tuše. V nedeljo popoldan so prostore tudi počistili in razkužili ter vanje namestili prvih pet rezervnih postelj, ki so jih imeli na voljo.

Danes zjutraj so začeli premeščati okužene stanovalce iz centra v tako vzpostavljeno novo rdečo cono. Pri selitvi jim pomaga dežurna služba iz škofjeloškega zdravstvenega doma, na pomoč pri selitvi postelj pa so jim priskočili tudi gasilci in civilna zaščita. Sodelujoči morajo biti v popolni zaščitni opremi in računajo, da bodo danes izvedli celotno selitev, da bodo potem lahko razkužili vozila.

Kot je izpostavila Košnjekova, je bistveno, da pred morebitnimi okužbami zaščitijo okolico. Tako so denimo poskrbeli tudi za to, da odpadki iz rdeče cone ostajajo za ograjo in da nihče, ki bi se denimo sprehajal v okolici, ne bi bil ogrožen. Zadevo so si v nedeljo ogledali tudi predstavniki ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti ter bili zadovoljni s pripravo in organizacijo.

Zaradi logistike je ključno, da je dvorana blizu samega centra, od koder bodo stanovalcem vozili tudi hrano. Samo delo v rdeči coni pa bodo večinoma opravljale stalne ekipe. "Ne vem sicer, kako bomo te ekipe vzpostavili. Manjka nam namreč vsaj pet medicinskih sester," je opozorila Košnjekova. Izpostavila je, da je tudi med zaposlenimi trenutno že 10 okuženih.