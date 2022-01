Okuženega sina na testiranje odpeljala kar v prtljažniku avtomobila

Policijo so o incidentu, ki se je 3. januarja zgodil v okrožju Harris, obvestile priče. Policisti so prihiteli na kraj dogodka in učiteljica je odprla prtljažnik, v katerem je ležal 13-letni deček, poroča BBC.

Izkazalo se je, da je 41-letna Sarah Beam svojega sina, ki je bil na domačem testu pozitiven na okužbo z novim koronavirusom, odpeljala na lokalno testirno drive-in točko, kjer bi rezultat potrdili ali ovrgli. Da bi pred virusom zaščitila sebe, pa mu ni dovolila sesti na sedež, pač pa je moral kar v prtljažnik. A na testirni točki testiranja niso hoteli opraviti, dokler fantu ne bo dovoljeno sesti na avtomobilski sedež.

"Obveščeni smo bili, da je na točki drive-in testiranja za covid-19 otrok, zaprt v prtljažnik avtomobila. Opravili smo preiskavo in izdali nalog za aretacijo. K sreči otrok ni bil poškodovan," so sporočili iz policije.

Richard Standifer iz teksaškega oddelka za javno varnost je ob tem opozoril, da bi bil otrok v primeru nesreče lahko hudo poškodovan. "Nikoli še nisem slišal za kaj takšnega, da bi nekoga strpali v prtljažnik avtomobila, ker bi bil pozitiven na okužbo," je dodal.

Beamova je sicer zaposlena kot učiteljica na srednji šoli Cypress Falls od leta 2011, zdaj pa je po poročanju lokalnih medijev na plačanem dopustu. Zoper njo bodo vložili obtožnico zaradi ogrožanja otroka.