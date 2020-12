Okuženi dementni 92-letnici ne more ali ne želi pomagati nihče

Na informativnem telefonu za covid-19 so jim odgovorili, da je to primer za civilno zaščito. Tam bi jim sicer radi pomagali, a ne vedo kako, zato so jim svetovali, naj pokličejo 112. Na številki 112 so rekli, da reagirajo samo na urgentne primere – če menijo, da gre za urgentni primer, naj osebna zdravnica poda zahtevo za hospitalizacijo. A osebna zdravnica jim je povedala, da 92-letnice v bolnišnico ne bodo sprejeli, če ne potrebuje kisika. Za ostale težave, ki se tičejo preživetja, pa so trenutno zadolženi svojci.

92-letnica živi sama, saj še ni prišla na vrsto za trajno namestitev v domu, čeprav ima vso dokumentacijo, da ni zmožna samostojnega življenja. Kot pojasnjuje njena družina, so jim iz DSO Fužine sporočili, da je kot dementna oseba 'težaven pacient', za katerega trenutno nimajo ustrezne namestitve, zaradi trenutnih razmer pa tudi ostali DSO ne sprejemajo novih oskrbovancev. Tako je skrb zanjo prevzela njena edina hči, ki pa skupaj z možem spada v visokorizično skupino oseb ob morebitni okužbi s koronavirusom. Ko je 92-letnica dobila pozitiven izvid testiranja, so njeno hčer takoj poslali v karanteno. Tukaj pa nastane težava, saj je 92-letnica s tem izgubila svojo edino pomoč na domu, hkrati pa zaradi demence hitro pozabi na svoje zdravstveno stanje in se okužena odpravlja ven, v trgovino in med ljudi. Njena družina je tako klicala številne osebe in jih vprašala, kaj lahko storijo, ampak rešitve niso našli.

Na nas se je obrnila družina 92-letne dementne gospe, ki je bila v četrtek pozitivna na testiranju za novi koronavirus. Gospa je vsakodnevno hodila v dnevno oskrbo v DSO Fužine, kjer naj bi se, tako predvideva družina, tudi okužila. Ker ima hudo stopnjo demence, tudi po mnenju sodišča in zdravnikov potrebuje pomoč in nadzor pri vseh življenjskih opravilih.

Družina se je nato obrnila še na epidemiologa, ki tudi ni imel rešitve, svetoval jim je le, naj hči še naprej skrbi za mamo kljub svojemu rizičnemu stanju in dejstvu, da ne sme zapuščati stanovanja. Družina je poskusila tudi pri patronažni sestri, ki jim je rekla, da zavarovalnica ne pokriva stroškov obiska zaradi doziranja zdravil, če je pacient okužen z novim koronavirusom in je dementen. Za to naj bi poskrbela socialna služba. A tudi tam ni bilo nikogar, ki bi vedel, kako ravnati v omenjenem primeru. Tako so svojci poskušali še pri zavodu za oskrbo na domu, kjer tudi niso imeli sreče, saj gre za socialni zavod, ki nima osebja in zato ne morejo skrbeti za covidne bolnike. Prostora za okužene nimajo niti v DSO, so izvedeli družinski člani 92-letnice, zavrnili pa so jih tudi na psihiatrični kliniki, kjer so jim predlagali, naj oskrbo nadaljuje hči, čeprav je v karanteni.

Družina se zdaj sprašuje, kdo bo urgentno poskrbel za 92-letno gospo, okuženo z novim koronavirusom, ki potrjeno ne more skrbeti sama zase, njena edina skrbnica pa je trenutno v karanteni in spada v visokorizično skupino, hkrati pa obstaja velika možnost, da bo okužena redno hodila med ljudi, ker se svojega zdravstvenega stanja ne zaveda.

Odgovore na njihovo vprašanje smo želeli poiskati tudi sami, prav tako smo želeli poiskati rešitev za nastalo težavo, saj družina 92-letne gospe najverjetneje ni edina, ki se je znašla v taki situaciji. Ko smo se obrnili na NIJZ, so nam svetovali, naj se družina obrne na osebnega zdravnika, saj naj bi bil on tisti, ki bi znal svetovati in pomagati. A to je družina že storila, pa rešitve ni bilo. Vprašanja smo naslovili tudi na zdravstveno ministrstvo in ministrstvo za delo. Z zdravstvenega ministrstva so med drugim svojcem svetovali, da se povežejo z izbranim osebnim zdravnikom oziroma patronažno službo, še posebej v primeru, če bi bile na domu potrebne storitve v pristojnosti patronažne službe.

Iz ZD Ljubljana – Center so sporočili, da "v primeru dementnih in drugih oseb, ki zaradi svojega psihičnega stanja same ne morejo imeti nadzora nad jemanjem zdravil, je ne glede na okužbo z novim koronavirusom treba aktivirati druge institucije, kot je center za socialno delo, ali organizirati laično pomoč na domu ali domsko oskrbo." Dodali so še, da pomoč patronažne službe ni bila nikoli zavrnjena, je pa "treba pri osebi z demenco ne glede na okužbo s koronavirusom presoditi, ali dementna oseba sploh lahko živi sama ali pa je potrebna drugačna rešitev, da se starostniku z demenco zagotovi ustrezno nego, prehrano in varnost pred padci."

Tudi na ZZZS pravijo, da je v omenjenem primeru bistveno nujnejša aktivacija ljubljanskega centra za socialno delo ali ljubljanskega zavoda za oskrbo na domu za izvedbo socialne oziroma laične oskrbe na domu, h kateri spada poleg pomoči pri hranjenju tudi doziranje zdravil. "Po presoji družinskega zdravnika in glede na zdravstveno stanje gospe lahko patronažna sestra opravi tudi kurativno (zdravstveno) obravnavo, ki pa ne vključuje npr. pomoči pri hranjenju, oblačenju, kuhanju itd.," so dodali.

Odgovore smo iskali tudi na ministrstvu za delo, kjer so nam tudi pojasnili, naj se družina gospe obrne na CSD, saj naj bi v takih primerih prav oni pomagali. Družina 92-letnice nam je včeraj popoldne sporočila, da so se na CSD obrnili, a so jim tam sporočili, da do ponedeljka ni primerne osebe, ki bi se z njimi o tem pogovorila. Šele pozno ponoči so nam svojci dementne gospe sporočili, da jim je z našo pomočjo uspelo , da so 92-letnico včeraj zvečer urgentno sprejeli v UKC Ljubljana.

Konkretni primer nam je s skupnimi močmi le uspelo rešiti, a dejstvo je, da ne gre za osamljen primer. Koliko je v Sloveniji še takih dementnih starostnikov, ki živijo sami in so pozitivni na novi koronavirus? Kdo pa njim pomaga? Smo res postali družba, ki ji ni mar za starostnike, čeprav bomo tej skupini vsi enkrat pripadali tudi sami?