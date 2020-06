Okuženi Hrvat dva in pol meseca imel korono, a ni nikogar okužil

Ob potrditvi okužbe so testirali še vseh 17 ljudi, s katerimi je bil okuženi v tem času stiku. Pri vseh je bil test negativen, kar pomeni da Rabčan ni okužil nikogar. Hrvaški epidemiologi so nato z dodatnimi serološkimi testi ugotovili, da je imel okuženi v krvi že IgG protitelesa, kar nakazuje, da gre za staro okužbo, pravijo epidemiologi.

Štab civilne zaščite Primorsko-goranske županije je v sredo sporočil, da so na njihovem območju zaznali nov primer okužbe z novim koronavirusom. Gre za Rabčana, ki je 17. marca na Hrvaško prišel iz Avstrije. Po prihodu na Rab je bil preventivno dva tedna v samoizolaciji. V torek pa je po dveh mesecih in pol zaradi načrtovanega odhoda v tujino odšel na samoplačniško testiranje. Test je pokazal pozitiven rezultat.

Epidemiolog Primorsko-goranske županije Dobrica Rončević je dejal, da jih je na samem začetku epidemije presenetilo dejstvo, da je nekdo lahko tako dolgo pozitiven na koronavirus, a je poudaril, da primer z Raba ni ne prvi niti edini takšen primer. Razveselilo pa jih je dejstvo, da v vsem tem času okužbe ni prenašal naprej.

"To je dobra novica. Bil je v Avstriji, bil je v izolaciji, minil je čas in oseba več ni bila kužna," je za Dnevnik.hr dejala dežurna epidemiologinja ter dodala, da je okužena oseba po 28 dneh manj kužna. Oseba ima lahko po štirih tednih še vedno pozitiven test, vendar pa ni več kužna. Takšni primeri so zelo redki, a so možni, je še poudarila epidemiologinja.

Hrvaška je med epidemijo odkrila 2249 primerov okužb z novim koronavirusom, od tega je bilo 106 smrtnih primerov. V Primorsko-goranski županiji sta bili pojavnost virusa in smrtnost zaradi covid-19 v primerjavi s hrvaškim povprečjem precej nizki.