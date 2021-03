Okuženi zdravnik: Čutim se dolžnega, da predstavim svojo plat zgodbe

"Ko so se v torek dopoldne pri delu v ambulanti v UKC Maribor nenadoma pojavili simptomi, sem takoj stopil v kontakt z ustreznimi epidemiološkimi službami, se izoliral in opravil testiranje," zagotavlja okuženi zdravnik.

Ko so se v torek dopoldne pri delu v ambulanti v UKC Maribor nenadoma pojavili simptomi, je, kot zagotavlja, takoj stopil v kontakt z ustreznimi epidemiološkimi službami, se izoliral in opravil testiranje. "Rezultat tega dne je bil pozitiven, zato sem skupaj z epidemiološko službo ustrezno ukrepal, se samoizoliral in identificiral vse možne kontakte," je še povedal in zaključil, da se vsem prizadetim "iskreno opravičujem za vse nevšečnosti, ki sem jim jih povzročil" .

Vsi stiki okuženega z južnoafriško različico doslej na testiranjih negativni

O razmerah v UKC Maribor, kjer so pred dnevi potrdili južnoafriški sev, je na vladni novinarski konferenci spregovorila tudi dr. Sanja Vuzem iz območne enote NIJZ Maribor. Kot je pojasnila, je NIJZ v sredo, 24. februarja, v zvezi s primerom izvedel epidemiološka poizvedovanja. Kot so ugotovili, je okuženi zdravnik s še tremi osebami v februarju potoval po Afriki, med potovanjem pa so se vsi večkrat testirali. Rezultati testiranj so bili negativni, izpolnili pa so tudi vse pogoje za vrnitev v domovino.

V Slovenijo so se vrnili v ponedeljek in se znova testirali, vsi so bili negativni. V torek se je zdravnik vrnil na delovno mesto. Po nekaj urah dela se je zaradi slabšega počutja umaknil iz delovnega okolja in se testiral na okužbo. Po besedah Vuzemove je spoštoval protokol in vsa priporočila. Glede na to, da je bil v Afriki, so se pristojni odločili za sekvenciranje genoma virusa, pri katerem so potrdili južnoafriško različico novega koronavirusa.

Okužba pri zdravniku poteka v blagi obliki, dva sopotnika kažeta blage znake prehlada, na ponovnem testiranju 24. februarja pa sta bila pozitivna. Ena oseba je tudi članica istega gospodinjstva kot okuženi zdravnik.

Ena oseba, ki je bila prav tako dvakrat cepljenja, ni razvila nobenih znakov okužbe. Kot je poudarila Vuzemova, se lahko okužba pojavi tudi pri cepljeni osebi, še posebej, kadar gre za nove različice virusa, je pa potek bolezni blažji. Cepljenje nas tako dobro ščiti pred težjo obliko bolezni, ki bi zahtevala bolnišnično zdravljenje, večina ljudi, ki se cepi, pa je zaščitena tudi pred ponovno okužbo. To kaže tudi primer drugega sopotnika, ki se ni okužil, je dejala Vuzemova.

V sklopu poizvedovanj so opredelili štiri visokorizične stike na delovnem mestu, ki so trenutno v domači karanteni. Na testiranju so bili negativni. Tudi pacienti, ki so bili v stiku z zdravnikom, so bili povabljeni na testiranje. Vsi, ki so se odzvali, so bili negativni.

NIJZ je o primeru južnoafriškega seva obvestil tudi letalske družbe, ki so sporočile, da na povratnih letih ni bilo drugih slovenskih državljanov.

V domači karanteni so vsi družinski člani omenjenega zdravnika, eden je bil na testiranju pozitiven, je pojasnila Vuzemova. Okoli 10 ali 12 oseb pa je bilo z okuženim v nizkotveganih stikih. Tem so epidemiologi podali navodila za samoopazovanje, strogo naj upoštevajo vse preventivne ukrepe.

Za zdaj imamo tako v Sloveniji zgolj en potrjen primer južnoafriške različice, ki pa je posledica nakjučne najdbe, je dejala Vuzemova. Povsem mogoče je, da je teh primerov več, a zanje še ne vemo, saj je za potrditev novih različic potrebno sekvenciranje.

"Zaposlenim potovanj ne moremo prepovedati"

Vodja Enote za obvladovanje bolnišničnih okužb dr. Lea Knez je na današnji izjavi za medije pojasnila, da so po potrditvi južnoafriškega seva upoštevali vse potrebne ukrepe. Rizični stiki okuženega zdravnika so v karanteni – gre za tri zdravnike in eno administratorko. Še osem zaposlenih je pod strogim nadzorom, pogosto jih tudi testirajo, je dejala Knezova.

V stiku z zdravnikom je bilo 17 pacientov, trije so se odzvali na prvo testiranje, ki je potekalo v petek. V tem tednu pričakujejo, da se bodo odzvali še preostali. Delo na oddelku sicer poteka nemoteno.

Kot je povedala, zaposlenim v bolnišnici ne morejo prepovedati potovanj, lahko jih le odsvetujejo. Zdravnikove odločitve o potovanju v Afriko sicer ni želela komentirati, je pa dejala, da lahko zadeve, ki niso nujne, prestavimo na kasnejše obdobje. S tem bi tudi lažje obvladali epidemijo, ljudje pa bi bili zadovoljnejši, je še dodala.