Okuženi zdravstveni delavci v UKC Maribor, stike bodo večkrat testirali

Okuženi so trije zdravniki, ki so delovali v enoti NMP.

Kot smo že poročali, so z novim koronavirusom na novo okuženi trije zaposleni zdravniki ZD Adolfa Drolca Maribor.Gre sicer za organizacijsko enoto NMP, urgentne zdravnike, ki delajo (tudi) na terenu. Včeraj nam je pomočnik direktorja zdravstvenega doma Aleksander Juspovedal, da so v samoizolacijo napotili še osem zaposlenih, ki so bili del enote NMP in so bili z okuženimi zdravniki v neposrednem stiku.

Intenzivno iskanje njihovih kontaktov je potrdil tudi strokovni direktor UKC Maribor Vojko Flis. Kot je povedal v oddaji 24UR ZVEČER, so okuženi zdravniki delali v zdravstvenem domu, imeli pa so ambulanto v urgentnem centru mariborskega kliničnega centra. Do zdaj so epidemiologi popisali 31 zaposlenih in opravili 29 testiranj – vsi so bili negativni. Za osem ljudi, ki so neposredni stiki okuženih oseb, je bila odrejena karantena. Trenutno iščejo še stike z bolniki, ki bi jih zdravniki lahko imeli v kliničnem centru.

Slika bo jasnejša danes, vse stike pa bodo večkrat testirali. Drugo testiranje je predvideno v četrtek. Kot je potrdil Flis, je bil virus vnesen iz tujine, domneva se, da iz Črne gore. Neuradno: s poroke. V UKC Maribor bo zdaj treba reorganizirati delo, a bo urgenca delovala nemoteno naprej.