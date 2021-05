Okvarjena serija testov Majbert Pharma? Znova lažno pozitivni hitri testi

V Domu Danice Vogrinec Maribor skladno z navodili pristojnih ministrstev in Nacionalnim inštitutom za javno zdravje (NIJZ) izvajajo redna tedenska testiranja zaposlenih, ki niso bili cepljeni ali je od prebolele okužbe minilo več kot šest mesecev. Tako pooblaščeni izvajalec Zdravstvenega doma dr. Adolfa Drolca Maribor štiri dni v tednu izvaja hitre teste.

V ponedeljek, 10. maja, so s hitrimi testi testirali 50 zaposlenih. 19 je bilo pozitivnih. Zaposleni so bili iz vseh služb znotraj Doma in Pomoči na domu, ki jo izvajajo v okoliških občinah. Skladno z veljavnimi navodili je izvajalec testiranja omenjenim pozitivnim zaposlenim odvzel brise za PCR-test, zaposleni pa so do rezultata odšli domov v samoizolacijo. Potrjeno pozitiven je bil en test zaposlenega, ki na srečo ni bil v stiku s stanovalci, 18 ostalih pozitivnih hitrih testov pa je bilo ovrženih.

"Prav je, da glede na rizičnost populacije, ki jo obravnavamo, izvajamo vse možne ukrepe, saj se zavedamo odgovornosti do stanovalcev in jo tudi sprejemamo. Je pa takšen rezultat za nas zelo velik organizacijski problem, saj je potrebno vse morebitne pozitivne zaposlene izločiti iz delovnega procesa do rezultata PCR-testa – ob velikem številu lažnih pozitivnih testov, lahko to ogrozi izvajanje storitev za stanovalce. Hkrati pa spravlja zaposlene v veliko psihično stisko in stres, tako tiste z lažno pozitivnim hitrim testom kot tudi ostale," so sporočili iz Doma Danice Vogrinec.

Da je bilo na hitrih testih lažnih več kot 50 odstotkov rezultatov, so potrdili tudi v ZD Maribor.Po podatkih spletnega Večera so enake težave zaznali tudi na Ravnah na Koroškem, v ZD Šentjur, v Novem mestu, Domžalah in Medvodah ter celo na ljubljanskem onkološkem inštitutu.