Mesec akcije: Američane nagrajujejo za cepljenje

Od milijona dolarjev do brezplačnih letalskih vozovnic, piva in vstopnic za športna tekmovanja. Vse to so nagrade, ki naj bi Američane prepričale, da zavihajo rokav. Ameriški predsednik Biden je junij razglasil za mesec akcije cepljenja proti covidu-19. Zadal si je namreč cilj, da do dneva neodvisnosti, to je 4. julija, vsaj en odmerek cepiva prejme 70 odstotkov Američanov. Cepljene Američane letos čaka svobodno poletje, ki bo polno veselja, zbiranj in proslav, je narodu sporočil Biden.

