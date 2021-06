Olajšan vstop v Slovenijo s hrvaškega Jadrana

Hrvaški Jadran, Švica, Vatikan, avstrijska dežela Tirolska, Ciper, Češka, Luksemburg, Nemčija, Poljska, Slovaška, BiH, Srbija in Črna gora od danes niso več na rdečem seznamu. Oseba lahko z območja, ki ni uvrščeno na rdeči ali temno rdeči seznam, v Slovenijo vstopi brez napotitve v karanteno na domu, če ob vstopu predloži dokaz, da je pred vstopom najmanj pet dni neprekinjeno prebivala na območju, ki ni na rdečem ali temno rdečem seznamu.

Dokazilo morajo osebe predložiti le za obdobje od odhoda iz Slovenije do vrnitve vanjo, če je to obdobje daljše od petih dni. Osebi, ki zapusti Slovenijo in se vanjo vrne prej kot v petih dneh, pa po vrnitvi ni treba priložiti dokazila o neprekinjenem petdnevnem bivanju, ampak le za obdobje, ko ni bila v Sloveniji. Če ne predloži ustreznih dokazil, se šteje, da prihaja z območja na rdečem oziroma temno rdečem seznamu.

Nekaj sprememb je od danes tudi na temno rdečem in rdečem seznamu. S temno rdečega seznama je vlada umaknila Turčijo, ki je po novem na rdečem, na rdečem seznamu pa so od danes portugalski Azori. Državljani članic Evropske unije lahko od danes na Hrvaško vstopajo brez omejitev, takoj ko se cepijo z drugim odmerkom cepiva proti covidu-19. Doslej so potniki za vstop na Hrvaško morali počakati najmanj 14 dni po drugem odmerku oziroma po prvem odmerku cepiva, če je od takrat minilo 22 dni.