Izbruh pod nadzorom, po mesecu dni odpravili zaprtje mesta Šjan

Okoli 13 milijonov prebivalcev mesta Šjan je bilo od 22. decembra zaprtih v svojih domovih, potem ko so v mestu zabeležili več okužb z novim koronavirusom. Število primerov je naraslo na več kot 2100, kar je največji lokalni izbruh na Kitajskem v zadnjih mesecih.

Uradniki so omejitve v Šjanu začeli odpravljati že prejšnji teden, potem ko so se dnevne okužbe zmanjšale na enomestno število. Zdravi prebivalci lahko zdaj zapustijo mesto, znova pa sta bila v celoti vzpostavljena tudi javni prevoz in gospodarska dejavnost. Oblasti so Šjan označile za "območje z nizkim tveganjem", so sporočili kitajski zdravstveni organi. Zaprto je le še eno okrožje, omejitve pa bodo odpravljene pozneje, so dodali.

Posamezniki, ki potujejo v Šjan, morajo sicer še vedno predložiti negativen test. Osebam, ki prihajajo z območij Kitajske, kjer beležijo okužbe z virusom, pa je vstop prepovedan.