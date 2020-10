Omejili gibanje v Madridu, Italija razmišlja o podaljšanju izrednih razmer

V okviru ukrepov bodo morali prebivalci omejiti svoje gibanje in se držati fizične razdalje. Trenutno te pogoje izpolnjujejo Madrid in še devet drugih mest na širšem območju prestolnice. V Madridu so imeli v sredo 735 okužb na 100.000 prebivalcev v zadnjih dveh tednih. Na testiranjih je okoli 20 odstotkov testov pozitivnih, polnih pa je 40 odstotkov postelj na intenzivni negi.

Regionalni minister za zdravje v MadriduEnrique Ruiz Escuderopa se je uprl vladi in trdi, da ne bo uveljavil ukrepov, češ da so nezakoniti. Zato se bodo verjetno pritožili na ustavno sodišče, poročajo španski mediji.

Ukrep so potrdili v sredo zvečer s podporo večine španskih regij, nasprotovala pa sta mu med drugim Madrid in Katalonija. Predsednica regionalne vlade v Madridu Isabel Diaz Ayuso je nasprotovala predlogu vlade, saj se boji gospodarskih posledic. Namesto tega je uvedla delna zaprtja 45 območij v Madridu. To pa po oceni strokovnjakov ne bo zajezilo širjenja novega koronavirusa.

Meje Madžarske zaradi epidemije ostajajo zaprte

Madžarske meje bodo ostale zaprte še vsaj do konca oktobra, saj se epidemija novega koronavirusa zaenkrat ne umirja, so sporočili iz kabineta premierja Viktorja Orbana.Madžarska je za tuje državljane z nekaterimi izjemami 1. septembra zaprla meje, za vse Madžare, ki se vračajo iz tujine, pa pri vstopu v državo uvedla obvezno karanteno.

V Avstriji 873 novih okužb z novim koronavirusom

V Avstriji so v zadnjih 24 urah potrdili 873 novih okužb z novim koronavirusom, od tega 402 na Dunaju. Trenutno je v državi 8370 aktivnih okužb z novim koronavirusom, je sporočilo avstrijsko notranje ministrstvo. Doslej so v Avstriji okužbo z novim koronavirusom potrdili pri 45.686 osebah. Zaradi covida-19 sta umrla 802 bolnika. V bolnišnici se trenutno zaradi covida-19 zdravi 493 bolnikov, trije manj kot dan prej. Na intenzivni negi je 98 bolnikov, osem več kot dan prej. V zadnjih 24 urah so med drugim na avstrijskem Koroškem potrdili devet novih okužb, na Gradiščanskem 22, na avstrijskem Štajerskem 57 in na Tirolskem 70.

V Italiji razmišljajo o podaljšanju izrednih razmer do 31. januarja 2021

Italijanska vlada že razmišlja, da bi izredne razmere, ki so jih razglasili zaradi epidemije covida-19, zaradi naraščanja števila novih okužb z novim koronavirusom podaljšali do 31. januarja prihodnje leto. Izredne razmere vladi omogočajo sprejetje ukrepov, kot je nova razglasitev karantene, brez soglasja parlamenta.