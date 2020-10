Omejitev druženja na 10 ljudi, gosti v lokalih za mizami in na ustrezni razdalji

Odlok o omejitvi zbiranja na 10 ljudi velja za zbiranje na javnih krajih in vseh drugih prostorih, vključno z zasebnimi. A to ne pomeni, da bo inšpekcijski nadzor možen v stanovanju posameznika,je v četrtek pojasnil notranji minister Aleš Hojs. Bodo pa lahko inšpektorji nadzorovali spoštovanje odloka v zasebnih druženjih, denimo v restavracijah, gostilnah ali društvih.

Odlok ne predvideva nobenih izjem, kar pomeni, da bodo tudi verske organizacije morale dobiti soglasje NIJZ za obrede z udeležbo nad 10 ljudmi. S tem odlokom ne urejajo zbiranja in dejavnosti v šolah, opredeljujejo pa popoldanske dejavnosti, ki jih ne organizirajo šole, denimo športne dejavnosti, je pojasnil Hojs.

Minister je tudi napovedal, da lahko protestniki na kolesih od danes pričakujejo, da jih bo policija bolj dosledno identificirala in ob nespoštovanju odloka kaznovala. Ljubljana, kjer že več mesecev ob petkih potekajo protesti, je sicer po deležu aktivnih okužb med prebivalci na 58. mestu, kažejo podatki Sledilnika Covid-19.

V gostinskih lokalih bodo lahko po novem stregli hrano in pijačo le gostom, ki sedijo za mizo in ob ustrezni medsebojni razdalji, če seveda ne gre za osebe iz istega gospodinjstva. V zaprte javne prostore, kot so trgovine, banke, pošte in uradi, pa bo odslej lahko hkrati vstopilo le omejeno število oseb. Njihovo število bo odvisno od kvadrature prostora, in sicer bo lahko v njem poleg zaposlenih le ena stranka na 20 kvadratnih metrov.