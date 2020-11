Strokovnjaki: Vsem ljudem bi morali omogočiti stik z vsaj eno drugo osebo

Samski ljudje in ljudje, ki živijo sami (med njimi je tudi veliko starejših, ovdovelih, ločencev in podobnih), se upravičeno počutijo diskriminirane zaradi novega ukrepa. "Vladni odloki so nesorazmerno bolj prizadeli zlasti tiste ljudi, ki ne živijo v tako imenovani tradicionalni družini: samske ter pare, ki živijo v ločenih gospodinjstvih, v različnih občinah ali državah. Vsi ti naj bi epidemijo preživeli sami, brez stika z osebo, ki jim je najbližje (ni nujno, da je to partner), razen če so pripravljeni tvegati in kršiti odloke. To ima gotovo zelo slab vpliv na psihično počutje in povečuje duševne stiske pri omenjenih skupinah prebivalstva. Gre tudi za neposredno diskriminacijo, saj so nekateri samo zato, ker ne živijo v tradicionalni družini, ostali brez pravice do zasebnega in družinskega življenja, ki jo zagotavljata ustava in Evropska konvencija o človekovih pravicah," opozarja doktor socioloških znanosti Iztok Šori.

Kot pravi, družina ali tradicionalni partnerski odnos ne more biti kriterij, ki določa, kdo je upravičen do osnovnih človeških stikov. "Prakse iz drugih držav kažejo, da je mogoče ukrepe zastaviti tudi drugače, upoštevajoč družbo kot celoto in vso raznolikost odnosov, ki so ljudem pomembni. Posamezniki in posameznice lahko na primer sami določajo, kdo je zanje bližnja oseba, s katero bodo med epidemijo vzdrževali stike," pravi.

Na Otoku našli rešitev s 'podpornim mehurčkom'

V Združenem kraljestvu so že ob prvem zapiranju prisluhnili potrebam ljudi in tudi v času strogih omejitev druženja in zbiranja omogočili socializacijo ljudem, ki živijo sami. Britanska vlada je namreč dovolila, da si ljudje ustvarijo tako imenovani "podporni mehurček" (angleško: support bubble). "Če želite imeti tesne stike z ljudmi, si ustvarite podporni mehurček z drugim gospodinjstvom. To je najvarnejši način, da se srečujete z drugimi ljudmi," so zapisali na vladni spletni strani.

Podporni mehurček je podporna mreža med gospodinjstvom z eno odraslo osebo ali gospodinjstvom z eno odraslo osebo in enim ali več mladoletniki ter drugim gospodinjstvom (ne glede na velikost drugega gospodinjstva). S tem so omogočili ljudem, ki živijo sami, oziroma staršem samohranilcem, da se družijo z drugimi bližnjimi odraslimi osebami, kot da bi bili del skupnega gospodinjstva.